3步驟打造最流行的「仙氣感眉毛」　霧面質感、若隱若現最時髦

記者李薇／台北報導

近年流行的眉型，不再是硬梆梆的一字眉型，而是帶有一點點弧度的空氣感眉毛，顏色虛虛實實、看得到肌膚的質感，但不會過於通透，顏色也不生硬，稍微看得到眉流感，想要打造這樣的眉型，不妨可以透過3個步驟來進行。

STEP 1：先用粗眉筆或是眉粉填補眉毛空隙

先挑選一支筆頭比較寬、顏色不會過於顯色的眉筆或是眉粉，針對眉毛空隙的位置，進行顏色的填補，降低眉毛的稀疏感，讓眉型變得更加明確，同時又可以帶出眉毛的通透感，因此顯色度不能太高，也比較不容易失手。

STEP 2：細眉筆或是眉筆尖端描繪眉尾

眉尾通常是顏色最深、眉型也最俐落的地方，建議可以使用細的眉筆或是眉筆尖端位置，稍微順著毛流描繪出眉型的樣子，讓眉尾看起來乾淨俐落，同時記得顏色要有漸層感，眉尾雖深但要跟眉中、眉頭有一致性，逐漸變深的感覺。

STEP 3：染眉膏增加毛流感

最後可以挑選一支跟眉色接近的染眉膏，在眉頭的地方稍微梳一下，加強毛流感的呈現，但又不會過於誇張，像是野生眉那種強烈的束感，而是自然地呈現出眉型，展現小小的個性風格。

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