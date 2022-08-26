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3步驟打造最流行的「仙氣感眉毛」　霧面質感、若隱若現最時髦

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記者李薇／台北報導

近年流行的眉型，不再是硬梆梆的一字眉型，而是帶有一點點弧度的空氣感眉毛，顏色虛虛實實、看得到肌膚的質感，但不會過於通透，顏色也不生硬，稍微看得到眉流感，想要打造這樣的眉型，不妨可以透過3個步驟來進行。

STEP 1：先用粗眉筆或是眉粉填補眉毛空隙

先挑選一支筆頭比較寬、顏色不會過於顯色的眉筆或是眉粉，針對眉毛空隙的位置，進行顏色的填補，降低眉毛的稀疏感，讓眉型變得更加明確，同時又可以帶出眉毛的通透感，因此顯色度不能太高，也比較不容易失手。

STEP 2：細眉筆或是眉筆尖端描繪眉尾

眉尾通常是顏色最深、眉型也最俐落的地方，建議可以使用細的眉筆或是眉筆尖端位置，稍微順著毛流描繪出眉型的樣子，讓眉尾看起來乾淨俐落，同時記得顏色要有漸層感，眉尾雖深但要跟眉中、眉頭有一致性，逐漸變深的感覺。

STEP 3：染眉膏增加毛流感

最後可以挑選一支跟眉色接近的染眉膏，在眉頭的地方稍微梳一下，加強毛流感的呈現，但又不會過於誇張，像是野生眉那種強烈的束感，而是自然地呈現出眉型，展現小小的個性風格。

【推薦單品】

benefit 隨時好玩眉筆

▲眉毛,benefit,Bobbi Brown,I`M MEME,媚比琳,眉筆,眉毛,眉妝,眉膏,。（圖／品牌提供）

在專櫃來說benefit可以說是「眉毛的專家」，沒有人比它更懂眉型的掌握，最近終於推出隨時好玩眉筆，根本就是「手殘救星」，黃金比例的蠟質成份，可以呈現出霧感的眉妝效果，而且完全不容易失手，隨便畫都有神仙級眉型，特殊的彎月弧度的筆頭，要鈍有鈍、要利有利，讓妳一支從頭畫到尾，而且自動轉出設計不用削半天，根本懶人福音。

Bobbi Brown 超持久塑型染眉膏

▲眉毛,benefit,Bobbi Brown,I`M MEME,媚比琳,眉筆,眉毛,眉妝,眉膏,。（圖／品牌提供）

Bobbi Brown全新推出的超持久塑型染眉膏，採用橢圓蛋形刷頭，輕易可以抓出眉毛的小細毛，並且讓它們根根分明，展現出立體毛流感，自然的顏色可以讓毛流跟眉型融為一體，讓妝感更加自然、細緻。

I'M MEME 我愛眉好逼真極細眉筆

▲眉毛,benefit,Bobbi Brown,I`M MEME,媚比琳,眉筆,眉毛,眉妝,眉膏,。（圖／品牌提供）

開架最細1mm刀片型筆芯，可以勾勒出細緻的毛流感，呈現出自然的眉型，畫出根根分明的妝容，同時搭配螺旋眉刷，畫完之後梳一梳，能夠讓妝容更加貼近日常妝效。

媚比琳 新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆

▲眉毛,benefit,Bobbi Brown,I`M MEME,媚比琳,眉筆,眉毛,眉妝,眉膏,。（圖／品牌提供）

日本狂售、每10秒賣出一支的大勢眉筆，就是新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆，持久的眉膠質地，加上柔軟的筆芯，可以輕鬆描繪出明顯色澤，獨特三角水滴狀筆尖，寬面填色、細面描繪，一支就能完妝。

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