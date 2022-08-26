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信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲

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▲微風信義之夜。（圖／記者蔡惠如攝、讀者提供）

▲微風信義之夜百貨事業處副總經理蔡碧芳（左）、微風信義店長呂沛緹為派對揭幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

微風信義今（8／26）信義之夜正式登場，請來旗下藝人與黃宣、黃小柔、閻奕格等人走紅毯與演唱，業者表示因精品買氣持續暢旺，加上微風信義之夜祭出許多精品的秋冬新品，目標的5.5億元業績在預購期間，就已經被貴婦買到達標，看好下半年周慶，而晚間7時許在微風信義二樓還出現鐵捲門自動下降，「封櫃」的小插曲，狀況已在1小時之內排除。

▲微風信義之夜。（圖／記者蔡惠如攝、讀者提供）

▲微風信義之夜發生鐵捲門自動關上的小插曲。（圖／讀者提供）

微風信義之夜今年以「La Dolce Vita」沁夏甜蜜之旅為主題，並安排微風旗下藝人孫麥傑、佟凱玲、陳舒言、蜜多麗、宋蘋恩、伊萊&伊菲出席，另邀請金曲獎最佳單曲製作人獎黃宣、黃小柔、雙胞胎左左右右走紅毯，閻奕格也現場演出炒熱氣氛，活動在傍晚開放會員入場。

微風百貨事業處副總經理蔡碧芳表示，今年1至7月業績因目前疫情回穩，比起去年整體有40%至50%的成長，精品仍是業績領頭羊，以50%的高成長帶動消費，信義之夜今年的業績目標為5.5億元，因為精品有很多新品，加上會員支持，預購就已經達標，比去年業績是4.7億元還要多上8000萬元。

因上月微風才剛進行南山之夜的封館活動，信義之夜接續舉辦，在頭一個小時館內未現擁擠人潮，且在晚間7時許二樓電扶梯旁，發生鐵捲門自動落下的情況，將旁邊的臨時櫃遮蓋，微風表示無人受傷，因緊急處理故障情況已在第一時間排除，算是本次的小插曲。

▲微風信義之夜。（圖／記者蔡惠如攝、讀者提供）▲微風信義之夜。（圖／記者蔡惠如攝、讀者提供）

▲經搶修後已在第一時間正常營業。（圖／讀者提供）

今晚微風會員於店內消費，高級珠寶滿3萬元贈15,000點(價值1,500元)；國際精品滿1萬元贈1萬點；國際名品、服飾、時尚家居滿5,000元贈5,000點；化妝品、香氛、流行運動滿3,000元贈3,000點。

▲2022微風信義之夜。（圖／業者提供）

▲限量獨家 FENDI Peekaboo ISeeU Medium，價格店洽。

另再推「單筆滿額加碼現抵回饋」，會員於高級珠寶滿30萬元現抵3,000元、滿50萬元現抵7,000元；國際精品、名品服飾、時尚家居、流行運動、化妝品、香氛滿10萬元現抵1,000元（化妝品抵1,100元）、消費20萬元現抵4,000元（化妝品抵4,200元）、消費50萬元現抵12,500元（化妝品抵12,700元）。使用Breeze Pay單筆消費達1萬元可登記參加抽獎，最高獎項為10萬點；會員憑館內單筆消費6,000元以上發票，即可參加微風限定豪華旅遊抽獎1次。

▲2022微風信義之夜。（圖／業者提供）

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微風信義之夜

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