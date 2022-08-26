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皮膚出油泛紅又脫屑？皮膚科醫師教「脂溢性皮膚炎」6大保養原則

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▲▼ 皮膚科醫師教脂溢性皮膚炎6保養原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲正確保養方式加上良好生活作息才能幫助改善脂溢性皮膚炎。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

皮膚常出油泛紅，又有脫屑狀況？小心你不是又油又乾，而是有脂溢性皮膚炎！知名皮膚科醫師廖苑利表示，其實不少人都有脂溢性皮膚炎的問題，但自己不知道，且盲目跟風網上流行的保養方式，結果過度保養，反而讓脂溢性皮膚炎更加嚴重，導致爛臉。她就分享「脂溢性皮膚炎」的簡易判斷方法，加上6個治療＋保養關鍵，尤其最後一點最重要。

▲▼ 皮膚科醫師教脂溢性皮膚炎6保養原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃判斷方式

怎麼知道自己是脂溢性皮膚炎？可從以下2個關鍵來判斷，但廖醫師提醒，最精準的判斷還是要給皮膚科醫師看診。

1.發生位置
在眉心、鼻翼兩側、口角兩側，額頭T字部位或是整個眉毛部位，這些部位的皮膚發炎，就叫做脂溢性皮膚炎。

2.發生症狀
脂溢性皮膚炎會脫屑，看起來不是只有發紅，還會有一些看上去黃黃的油皮屑。發紅是必要的條件，如果再看到黃皮屑的話，基本上應該就是脂溢性皮膚炎。

＃處理方式

脂溢性皮膚炎是一種皮膚炎，不可能靠保養就能將脂溢性皮膚炎完全改善好，還需要搭配外用的藥膏，但如果保養方式不正確，有可能加重脂溢性皮膚炎的發作；而如果保養方式正確，再加上良好的生活作息，就能把脂溢性皮膚炎維持在一個比較穩定的狀態。

▲▼ 皮膚科醫師教脂溢性皮膚炎6保養原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG） 

＃治療與保養建議

1.別盲目去角質
 廖醫師提醒，千萬不要盲目的去角質，脂溢性皮膚炎有剝脫皮屑就是因是角質過度代謝，如果過度去角質，反而會讓發炎加重。

2.使用抗真菌類的藥物
 可以使用抗屑洗髮精，針對脂溢性皮膚炎的部位稍微搓一下，會有幫助。

3.使用抑制藥品
 如果要用抑制性藥膏，像是激素類的藥膏，只建議在嚴重時使用，一旦肌膚恢復正常就要馬上停用，以免產生其他問題。

4.避免刺激性護膚
 在皮膚發炎的時候，要避免使用像是含有酒精、酸類等有刺激性的保養品，可能會過度刺激，讓皮膚發炎更加重。

5.脫皮不是乾燥
 脂溢性皮膚炎的脫皮不是因為乾燥，而是皮膚發炎了，所以這時候保養要維持正常保養才對。特別是有這樣問題的時候，在清潔時要盡量避免過度卸妝、過度清潔，以免造成二次傷害。

▲▼ 皮膚科醫師教脂溢性皮膚炎6保養原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

6.保持規律生活
 廖醫師提醒，這一點非常重要，一定要保持規律生活作息！根據研究，脂溢性皮膚炎跟熬夜沒睡覺、睡不好有絕大的關係，所以養成良好的睡眠習慣，脂溢性皮膚炎發作的可能大概就少一半了。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 脂溢性皮膚炎, 判斷, 方法, 改善, 治療, 建議, 皮膚科醫師, 醫生

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