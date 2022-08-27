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玫瑰控注意！SABON活膚水絕美、Melvita卸妝油讓清潔就像在享受

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▲▼玫瑰保養。（圖／品牌提供）

▲玫瑰系列掀起超高詢問度。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

玫瑰控請注意！SABON和Melvita不約而同推出玫瑰保養新系列，療癒香氣加上高顏值設計，企圖讓人荷包失守，盤點話題重點單品，一起來了解！

SABON首度打造出品牌第一個有機認證大馬士革玫瑰有機光燦系列，結合大馬士革玫瑰與死海礦物質，打造全新的感官和發光美容儀式。

▲▼玫瑰保養。（圖／品牌提供）

▲SABON 大馬士革玫瑰有機光燦活膚水，150ml，1,980元。

不僅外型讓人超驚艷，一步驟讓你肌膚油水平衡一次到位，富含大馬士革玫瑰純露、死海礦物質、蘆薈及精準的三款天然植物油配方，打造完美3：7油水比例，一次滿足肌膚對於水分與油分的需求，打造水潤健康光采。

▲▼玫瑰保養。（圖／品牌提供）

▲SABON 大馬士革玫瑰有機光燦精華油，50ml，3,780元。

將最好的大馬士革玫瑰精油與手工摘採玫瑰花瓣注入精華油中，再以8款植物油黃金比例，打造高親膚性與高功效，好吸收不油膩，散發晨露玫瑰的天然香氣讓人超療癒。

▲▼玫瑰保養。（圖／品牌提供）

Melvita的王者玫瑰凝水系列全新升級，不僅延續明星成分犬薔薇48小時的補水保濕，再結合全新成分-復活草為肌膚帶來深層豐沛的持久澎彈力，一抹注入水、澎、彈，力抗乾燥缺水初老肌。

▲▼玫瑰保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 王者玫瑰凝水彈力霜， 50ml，1,580元。

擁有超級滑順的奶油質地，塗抹瞬間肌膚豐潤澎彈，使用後膚就就像剛敷完保濕面膜般彈潤保水，尤其適合一般至乾性缺水性肌膚使用。

▲▼玫瑰保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 王者玫瑰凝水潔顏油，145ml，1,080元。

100%無礦物油的純植物油配方，結合 5 大植物油，向日葵籽油、荷荷芭油、玫瑰果油沙棘果油、蓖麻油及大馬士革玫瑰花瓣精油，遇水迅速乳化，有效卸除濃妝，淡淡玫瑰香深層潔淨還同時卸除身心疲憊。

關鍵字：

玫瑰, 保養, sabon, melvita

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