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老是脹氣好困擾？營養師曝6大原因：鼻塞人常用嘴巴吸呼也中

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▲▼ 營養師揭秘常脹氣6大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師表示，長期高油高糖飲食也容易引起脹氣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

脹氣不是病，但一脹起來肚子變大、看起來「變胖」，有時候甚至還會脹到腹痛，不少人都感到好困擾。營養師陳心驊（菲菲）就分享了導致常脹氣的6大原因，快來看看你是哪一種？

▲▼ 營養師揭秘常脹氣6大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃常用嘴巴呼吸

容易鼻塞的患者，不少人都有常使用嘴巴換氣的習慣，這樣容易吸入空氣至腹部導致脹氣。

▲▼ 營養師揭秘常脹氣6大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃胃酸不足

通常在飯後會立即產生脹氣，這類型人對於蛋白質食物的消化吸收降低，時常伴隨指甲容易斷裂、微血管易破裂情形。

＃消化酵素不足

通常在飯後2～4小時左右產生脹氣，是胰液、膽汁分泌不足，可能因為突然暴食或與肝臟、胰臟分泌消化液功能有關，這類型人的糞便中常會出現未消化的食物（金針菇不算）。

＃腸胃蠕動慢

腸胃蠕動慢，食物長時間滯留於腸道，會增加產氣細菌的利用、發酵、過度增殖。

＃小腸菌叢過度增生

小腸中細菌含量通常較低，細菌通常是存在於大腸（結腸）中，而當小腸細菌過多可能導致食物提早發酵、產氣，卡在小腸難以排出。小腸菌叢過度增生的情形也容易導致消化不良、營養素無法吸收，甚至導致疾病如腸漏症、蠕動障礙等等。

▲▼ 營養師揭秘常脹氣6大原因 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃腸道菌相失衡

長期高油高糖飲食容易使腸道壞菌坐大，大量產氣，也容易使腸道慢性發炎，更容易引起脹氣、腹瀉的問題。

最後陳心驊也提醒，如果常常有脹氣的困擾，一定要找出原因是什麼，而不是一味補充益生菌就有用。另外，脹氣的時候，可以試試順時鐘畫圈按摩肚子，能幫助氣體排除。

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關鍵字：

脹氣, 腹脹, 胃脹氣, 原因, , 食物, 營養師

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