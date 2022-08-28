168斷食有效？能吃甜食？營養師解答超多人問的「減肥7大疑問」

▲營養師解答超多人常問的7個減肥疑問。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

減肥對不少人來說是每隔一段時間就要進行的「日常生活」，但就算是常減肥的人，其實對於減肥減脂還是有不少疑問和迷思。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享很常被問到的7大減肥問題，包含可不可以斷食、減肥時到底是否能吃甜點或炸物等，快來看看你的觀念是否正確。

＃可以吃甜食、炸物嗎？



答案是可以，但是要會控制「份量」以及「頻率」。可以先觀察自己平常飲食的頻率，如果每天都吃甜食，一下不吃可能很困難，就慢慢減少，變成一周三次、兩次…慢慢減少，從自己能接受的方式開始調整就好，不要太極端，反而容易適得其反了。

＃可不可以斷食？



蕭瑋霖提到自己經常被問到「斷食到底有沒有效」，他表示斷食法是一種手段，可以使用，但不是必要的方式，最後還是要回歸一日飲食到底吃了什麼。舉例來說，憑裳每日三餐加宵夜的人，為了斷食，選擇不吃宵夜及早餐，這樣長期下來一定會瘦，但瘦的原因往往不是斷食，而是極端「熱量赤字」。

以168斷食來說，在進食時間的8小時內「一定要吃到足夠營養」，這樣才有幫助，如果沒有這樣做，就會變成單純減少熱量瘦身，一旦回到正常飲食，幾乎都會復胖。

＃水果有醣能吃嗎？



可以，但是要控制份量，以目前飲食討論的經驗，蕭瑋霖建議一天1～2份即可。

＃不小心吃了大餐怎麼辦？



不會因為吃一餐大餐而胖，也不會少吃一餐而瘦，所以大家不用太擔心，偶爾聚餐，就開心吃吧！

＃可以喝酒嗎？



酒精算是空熱量飲品，基本上很容易影響體脂，蕭瑋霖建議，想好好減重就避免吧！

＃可以狂吃蔬菜嗎？



在飲食控制的時候，常常飢餓感很重？蔬菜能不能多吃？答案是要注意烹調形式，如果平常都外食為主，建議就控制份量一天300g左右，如果吃太多，很容易導致「油」量太高，加上外食餐點使用油常以大豆油為主，會導致體內發炎反應加重。所以蔬菜可以吃，但還是要看烹調類型，如果是單純水煮就可以多吃，但大多數人比較難接受。

＃少吃一餐可以嗎？



答案是可以，但這跟斷食的問題一樣，少吃一餐，但其他餐有沒有辦法吃到一日所需的食物量，如果不行，就建議正常吃，控制份量。

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