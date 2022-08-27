黑色素是可代謝的！Kevin老師傳授「4重點」，養出易白體質

▲曬黑想要白回來有方法。（圖／翻攝自IG/immeme_official、Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季經過豔陽洗禮，你是不是也黑了一號呢？不少人總說：只要一曬就很難白回來，真的是這樣嗎？Kevin老師表示，其實黑色素是可以被代謝的，想要白回來，首先必須做好4件事，讓自己養出好代謝體質。

那麼如何養成呢？Kevin老師分享，首先必須多吃新鮮蔬菜水果、一天喝水至少2000cc、睡得好和養成良好的防曬習慣，他提及所謂的水不是茶、咖啡，飲料都不能代替水，以上4個重點必須牢記。

除了吃的對、喝夠水、睡得好以外，養成良好的防曬習慣也是關鍵，像是紫外線無所不在，別總是大太陽才防曬，以及處在戶外環境，防曬必須要定時補擦，只是出門擦絕對沒用，除了做足防曬外，遮陽帽、墨鏡、遮陽傘也建議隨身攜帶，想要白回來，以上這些事情千萬不能懶。

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