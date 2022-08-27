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名牌包養護3大重點：碰水、染色都是硬傷，絕對要小心！

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

許多女孩櫃子裡面一定都有至少一顆以上的昂貴包包，想要讓包包保養得好，一直維持看起來像是新的，一定不能做以下3個習慣，以免包包毀掉、皮革變色，尤其是第三點，很多人都會忽略，一定要特別注意。

▲包包,養護,照顧,。（圖／pexels）

1.絕對不能拿濕巾、酒精消毒

受到疫情的影響，許多人會把帶出去的東西，回家用酒精都消毒過一遍，或是用帶有酒精的濕紙巾擦，但這樣很容易造成皮革壞掉，建議使用乾布擦拭就好，或是交給專業的包包處理，以免包包壞掉。

▲包包,養護,照顧,。（圖／pexels）

2.不能碰到水

皮革類的產品看似耐用，其實是非常嬌氣的，有些人上完廁所洗手、下小雨的時候也背著，很容易讓皮革接觸到水分，有些甚至留下水痕，這樣很容易讓皮革壞掉，而且一但碰到就很難修復，所以一定要記得不要接觸到水分，真的碰到了，趕快用乾布擦乾，或是用吹風機的「冷風」吹乾。

▲包包,養護,照顧,。（圖／pexels）

3.身穿不會褪色的衣物

包包背在身上，搭配牛仔褲、T恤就很有時尚感，但是像牛仔褲容易褪色的材質，搭配包包（尤其是淺色），很容易磨擦出藍藍的污漬，這樣就會讓包包變得不好看，而且這種染色很難處裡，建議出門穿搭的時候一定要特別注意。

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關鍵字：

包包, 養護, 照顧

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