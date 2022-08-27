章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

擁有根根分明又捲翹的「太陽花睫毛」，可以說是每個女孩放大雙眼的關鍵，章子怡、趙麗穎、姚晨等眾多明星的彩妝師唐毅，最近就在社群網站上分享睫毛捲翹的秘訣，只要用對產品，加上適當的手技，就可以輕鬆畫出完美睫毛。

1.挑選適合弧度的睫毛夾

夾睫毛最重要的就是挑選一支適合自己眼型的睫毛夾，一定要多試，挑選到適合自己的弧度，並且能夠從眼頭到眼尾都輕鬆收進去的，還有睫毛夾內墊的彈性也很重要，要有點回彈力，這樣才能夠輕輕就夾出捲翹的睫毛。

2.刷頭較小的防水睫毛膏

因為東方人的睫毛比較短小，因此在挑選睫毛膏的時候，不太適合挑選過大的刷頭，這樣不容易抓出細小的睫毛，建議可以挑選比較細一點的刷頭，可以輕鬆抓出小睫毛，另外，防水也很重要，這樣才不會遇到濕氣，睫毛就垂下來了。

在刷睫毛的時候也有小技巧，可以先沾取睫毛膏，只刷睫毛根部，讓根部有睫毛膏支撐定型，再慢慢的往上刷，等第一層乾了之後，再刷第二層、第三層，就不會容易沾黏或是結塊。

3.燙睫毛器也是必須

在刷完睫毛的時候，總是有些地方會糾結，或是沾黏在一起，建議可以用燙睫毛器，稍微讓整個睫毛開花得更漂亮，也可以針對睫毛尾端、眼頭沒有捲翹的地方，做到第二次加強的步驟。

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