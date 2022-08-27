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章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

擁有根根分明又捲翹的「太陽花睫毛」，可以說是每個女孩放大雙眼的關鍵，章子怡、趙麗穎、姚晨等眾多明星的彩妝師唐毅，最近就在社群網站上分享睫毛捲翹的秘訣，只要用對產品，加上適當的手技，就可以輕鬆畫出完美睫毛。

▲唐毅,睫毛,媚比琳,ETUDE,嬌蘭,La bouche rouge,睫毛膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

1.挑選適合弧度的睫毛夾

夾睫毛最重要的就是挑選一支適合自己眼型的睫毛夾，一定要多試，挑選到適合自己的弧度，並且能夠從眼頭到眼尾都輕鬆收進去的，還有睫毛夾內墊的彈性也很重要，要有點回彈力，這樣才能夠輕輕就夾出捲翹的睫毛。

2.刷頭較小的防水睫毛膏

因為東方人的睫毛比較短小，因此在挑選睫毛膏的時候，不太適合挑選過大的刷頭，這樣不容易抓出細小的睫毛，建議可以挑選比較細一點的刷頭，可以輕鬆抓出小睫毛，另外，防水也很重要，這樣才不會遇到濕氣，睫毛就垂下來了。

在刷睫毛的時候也有小技巧，可以先沾取睫毛膏，只刷睫毛根部，讓根部有睫毛膏支撐定型，再慢慢的往上刷，等第一層乾了之後，再刷第二層、第三層，就不會容易沾黏或是結塊。

▲唐毅,睫毛,媚比琳,ETUDE,嬌蘭,La bouche rouge,睫毛膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

3.燙睫毛器也是必須

在刷完睫毛的時候，總是有些地方會糾結，或是沾黏在一起，建議可以用燙睫毛器，稍微讓整個睫毛開花得更漂亮，也可以針對睫毛尾端、眼頭沒有捲翹的地方，做到第二次加強的步驟。

【推薦單品】

媚比琳 飛天翹防水睫毛膏，8.6ml、售價469元

▲唐毅,睫毛,媚比琳,ETUDE,嬌蘭,La bouche rouge,睫毛膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

這支在小紅書上面爆紅的睫毛膏，擁有獨特扇形梳刷頭，能更符合亞洲眼型，輕輕鬆鬆就可以抓出小睫毛，而且使用起來真的不暈染，完全不會熊貓眼，還能夠打造出捲翹的太陽花睫毛，創造根根分明的效果。

ETUDE 睫對出色極限萌翹睫毛膏，售價450元

▲唐毅,睫毛,媚比琳,ETUDE,嬌蘭,La bouche rouge,睫毛膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

韓國連續5年蟬聯銷量冠軍的睫對出色睫毛膏系列，其中，極限萌翹睫毛膏擁有細緻的三角刷頭，可以輕鬆刷到睫毛根部位置，打造出細緻的眼妝效果，而且可以維持一整天的捲翹立體，完全不會因為水氣塌陷，維持妝容24小時不斷電。

嬌蘭 極綻色持久濃翹睫毛膏，售價1500元

▲唐毅,睫毛,媚比琳,ETUDE,嬌蘭,La bouche rouge,睫毛膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

嬌蘭以翩翩舞蝶為靈感，設計出的全新睫毛膏，以帶有弧形的刷頭設計，可以輕鬆抓取眼尾到眼頭的每一根細毛，並且讓它們延展向上，展現出根根分明的綻放效果，獨家結合烏木色與午夜藍色，創造出比黑色更漆黑的色調，任何人都可以駕馭。

La bouche rouge 漫舞花都纖長睫毛膏，6g、售價1500元

▲唐毅,睫毛,媚比琳,ETUDE,嬌蘭,La bouche rouge,睫毛膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

世界首支99%天然成分的睫毛膏，裡面蘊含巴西棕梠蠟可以讓睫毛達到豐潤、延長的效果，搭配100%冷壓初榨荷荷芭油，可以感受到滿滿保養成分的潤澤效果，打造出細緻豐盈的美睫，上妝同時養護睫毛。

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唐毅, 睫毛, 媚比琳, ETUDE, 嬌蘭, La bouche rouge, 睫毛膏, 彩妝

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