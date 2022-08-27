最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

記者李薇／台北報導 圖／unsplash

每個女性心中都有一個公主夢，擁有幸福美滿的家庭，還有最愛自己的人，以下就盤點最受到男人寵愛的三大星座女，因為她們各自的特質，所以會讓男生特別想要寵愛她們，尤其是TOP 1簡直是被人捧在手心上的女王。

TOP 3：雙魚座

雙魚座的女孩溫柔、善良、天真又可愛，這些特質總讓男人愛不釋手，想要捧在手心裡面疼愛，但其實她們的EQ並不高，在愛情裡面常常搞不清楚自己的心，也因為迷迷糊糊的性格，總讓男人放心不下，加上她們擁有好人緣，身邊追求者不少，無論男女都想跟她們交朋友，所以另一半更是會想要看緊緊。

TOP 2：牡羊座

牡羊座的女孩個性熱情奔放，而且樂觀處事，無論遇到什麼狀況都是笑顏以對，所以這種快樂的氛圍也會感染到身邊的人，加上她們擁有大方的性格，在感情裡面總是會讓對方很自在，可以舒服的做自己，她們很會照顧人、不是追求物質的拜金女，而且在外小女人、在家又可以把家裡的事情處理妥當，當然很受到另外一半的喜愛。

TOP 1：天秤座

天秤座一直都是處理人際關係的高手，她們不僅舉止端莊優雅、更是懂得察言觀色，她們天生就是社交達人，受到眾人的喜歡與關懷，另一半更是把她們捧在手心，簡直可以說是女王般的存在，因為她們龐大的交友圈，身邊當然不乏有許多男性，加上她們的個性充滿魅力以及新鮮感，和她在一起日子總是特別有趣，當然會被時時寵愛。

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