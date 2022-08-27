夏季收心操：讓肌膚迅速白皙的3個祕訣　「痘印濕敷法」超有效

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、pexels

夏季經常穿短袖、短褲出門，肌膚都曬黑了一大圈，隨著暑假結束，肌膚也應該收心了！想要快速白回來，不妨可以透過3個方式，讓肌膚可以迅速白皙透亮。

1.防曬加強

既然都有決心想要白回來，最重要的關鍵就是先阻絕紫外線的干擾，物理防曬、化學防曬通通做好做滿，出門盡量穿戴有防紫外線效果的穿搭，同時塗抹防曬霜，加強阻絕黑色素的形成，尤其是白天出門，更是要做好防曬，才不會抹了一堆美白保養都沒效果。

2.定期去角質

老廢的角質在身體囤積過多，也會形成暗沉的困擾，而且會阻礙保養品的吸收，建議可以透過每一週1、2次的去角質（曬後不宜去角質），幫助肌膚去除多餘的老廢物質，增加美白成分的滲入，可以更快白回來。

3.美白產品呵護

選用厲害的美白保養品呵護肌膚，記得用量絕對不能省，這樣可能會效果不彰，針對局部暗沉、痘疤的位置，可以搭配化妝棉濕敷，能夠讓美白成分更專注的作用在肌膚上，達到全面勻色亮白的效果。

【推薦單品】

＃伊麗莎白雅頓 光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊

雅頓最厲害的科研成分，全都注入在膠囊裡面，每次一顆就可以帶給肌膚滿滿的白皙能量，裡面擁有維他命C、沒藥醇、蘭撒果樹樹葉、薑根等成分，可以幫助肌膚均勻膚色，讓黑不再跟隨妳，從內而外迎接透亮膚質。

＃Amway 雅芝超能亮維C精萃

採用雙劑型的設計，將2倍精純維生素C粉末密封於鮮存膠囊，輕壓後瞬間釋放效力，可以說是最新鮮的精華液，不用怕維生素C放久氧化，搭配針葉櫻桃、專利仁伯白奇亞籽雙核心成分，幫助肌膚更加有效率的白皙透亮。

＃碧麗妃 璀璨煥白精華

以療癒保養受到大批女性喜愛的碧麗妃，當然夏季也推出漢方成分的璀璨煥白精華，擁有植萃能量複合成分Ｈ，偕同資生堂雙重淨白成分4MSK、m-傳明酸，能夠幫助肌膚全面亮白提升，舒適的柑橘花香調還可以放鬆身心。

＃蘭芝 維他命C淨膚煥顏精露

暱稱為「橘子水」的蘭芝維他命C淨膚煥顏精露，裡面擁有2%的3重維他命C淨膚複合配方，提供肌膚最佳的美白解方，搭配92%超級莓果精萃，可以實現肌膚全方位白皙透亮，只要每天搭配化妝棉濕擦全臉，就可以獲得淨透亮白的效果。

＃寶拉珍選 5%B3勻亮身體精華乳

想要臉部肌膚白皙，身體也要跟上才行，重視成分的寶拉珍選推出5%B3勻亮身體精華乳，裡面擁有滿滿的維他命B3、維他命B5衍生物「泛醇」與仙人掌果萃取，可以帶給肌膚勻稱透亮的細緻光澤，尤其是夏天短袖、露背服裝多，更是要好好加強呵護。