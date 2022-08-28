你還吃得下？營養師曝一片黑森林蛋糕需「散步62分鐘」才能消耗

▲甜點熱量遠比我們想像的高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

到了週末就很難抗拒甜點的誘惑，內心交戰的吃下一塊巧克力蛋糕，需要運動多久來消耗呢？營養師高敏敏分享，以一塊218大卡的黑森林蛋糕為例，你必須散步62分鐘才能消耗，想吃如果不運動，肯定會變胖！

吃甜食會讓人感受到幸福，但你了解它的熱量嗎？營養師高敏敏以一小塊218大卡的黑森林蛋糕為例，若要消耗但高的熱量，你得要散步62分鐘，或是健走40分鐘，爬樓梯26分鐘，或是騎腳踏車55分鐘才能消耗，光吃不動又想吃甜點，難怪身材會往橫向發展。

營養師高敏敏也提到，全台有高達70%以上的人沒有規律運動習慣，但國家衛生研究院也曾在研究發現，每天運動15分鐘比起不運動，可以減少14%總死亡、10%癌症死亡、20%心血管疾病死亡，甚至能延長3年壽命。

運動除了以上好處，對於現代人也頗有幫助，像是運動能幫助紓壓、心情好，更能幫助睡眠，同時提升腦力幫助工作效率，也能提高代謝力，助減重一臂之力，就連運動後的肌膚也是白裡透紅，運動果然就是最佳化妝品。

那麼究竟要運動多少才足夠呢？建議成人每週運動累積達150分鐘、兒童每週運動累積60分鐘，就算擁有足夠的運動量。高敏敏也建議三餐飯後可以快走10分鐘，午休或下班也可以走路或是去爬樓梯15分鐘也行，想瘦就必須動起來！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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