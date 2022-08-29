難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝5個「長痘壞習慣」　面膜敷錯也NG

▲皮膚科醫師提醒，有些錯誤習慣就是導致容易長痘的原因。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@abib.official

每天認真清潔、保養，時不時再來個泥膜做深層清潔，痘痘還是狂長、好不了？問題可能出在你常做一些會導致痘痘粉刺加重、增生的壞習慣！知名皮膚科醫師廖苑利就揭秘許多人常犯的5個「長痘壞習慣」，快來看看你中了幾個。

＃愛擠痘痘

手上細菌多，隨意擠痘痘會使細菌趁虛而入，且擠壓的過程還會損傷微血管，引發更嚴重的炎症，擴大發炎反應，使得痘痘容易復發，留下更難處理的痘印鬥坑。

廖醫師建議，如果想改善粉刺，可使用維A酸乳膏、阿達帕林凝膠；而弱勢紅腫、囊腫等大顆痘痘，可以用克林霉素凝膠、過氧苯甲醯凝膠。

＃愛熬夜



每天熬夜晚睡會使體內荷爾蒙紊亂、雄性激素偏高，導致皮脂腺分泌旺盛，不僅會誘發痘痘生成，還會讓身體的免疫功能下降，降低痘痘的自我修復速度。

平時最好減少熬夜，保持規律作息，並適時塗抹果酸類精華，幫助疏通毛孔、平衡油脂分泌，減少閉口粉刺、痘痘的生長。

＃每天敷面膜

如果你喜歡每天敷片狀面膜，且每次敷面膜的時間還超過15分鐘，讓皮膚泡在水裡，長期下來，不僅容易滋生出細菌，還會不斷給痘痘提供養分，造成水合性皮膚炎，小心讓臉越來越爛。

建議減少敷面膜頻率，一週敷2次即可，且每次敷面膜的時間最多別超過15分鐘。

＃常喝牛奶



牛奶中的類胰島素生長因子（IGF-1）含量高，高IGF-1水平會進一步刺激增加雄激素的分泌，促進油脂分泌堵塞毛孔，加速痘痘生成。尤其容易長痘的人，如果每天喝一杯牛奶，尤其是脫脂牛奶，想不長痘都難。

廖醫師建議，可以用豆漿替換牛奶，豆漿中的大豆異黃酮能雙向調節性激素，對痘痘肌更友好。

＃愛吃油炸食物

如果常吃油炸食物或高油食物，像是炸雞、鹹酥雞、麻辣燙、燒烤、火鍋等，會影響皮膚新陳代謝，分泌大量的油脂，導致痤瘡丙酸桿菌增多、毛囊角化異常，加重痘痘生長。

廖醫師建議，少吃宵夜和油炸類食物，平時可多吃像是瘦肉、扇貝、牡蠣等含鋅食物。

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