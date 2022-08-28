99%女性都有這4個問題　全面改善人生直接逆襲成勝利組

記者李薇／台北報導

女性在社會上生存極為不易，要兼顧家庭小孩、還要在職場上有所表現，當然辛苦，想要更加輕鬆、過得更好，建議改掉以下常見的4個習慣，可以讓自己的人生跟職場更加順利。

＃改掉衝動消費

從大數據來看，一般主流的消費群體，通常都是女性，當然該買的還是要買，但是很多時候都不是真的需求而購買的「衝動消費」，應該盡量避免，除了可以省下一大筆錢，也可以減少過多的東西囤積，最後真正用的沒幾個，製造髒亂又白花錢。

＃不管理健康

下午茶、甜點、蛋糕、布丁等等食物，是很多女孩都愛吃的單品，但這些東西對身體只會增加負擔，並沒有實質的營養價值，偶爾嚐鮮一下可以，但是常常吃就不好了，不僅會引發肥胖，長久下來更是會導致身體疾病。

＃任由情緒發洩

通常女性比較感性，大多都比較容易把情緒外露，有時候要懂得收斂，而不是遇到各種狀況，就亂發脾氣，或是一不開心就擺臉色，破壞家庭、職場的和諧，能夠保持心情平穩、遇事先冷靜思考，才是至關重要的事情。

＃多結交人脈

很多女性在這上面都比較被動，因為已經有自己熟悉的小圈圈，就不會想要去多認識別的領域的人，其實多結交人脈，是一件值得投資的事情，當你遇到困難、或是自己無法解決的事情，這些人脈就是很好的解決方案，多一些朋友，自己也會省心很多。