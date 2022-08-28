fb ig video ETtoday search mobile

讓人想沉浸一整天都捨不得出門！5款居家擴香打造奢華感氛圍

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要打造舒適的居家氛圍，擴香或是蠟燭類單品非常重要，選對香氣再搭配一盞融燭燈，房間或是客廳就會變得立刻很有氣氛，而且相當療癒，讓人完全沉浸在香氛的世界，完全不想出門。以下就盤點5款厲害的居家香氛，直接讓租屋變豪宅，怎能不愛！

＃嬌蘭 居家藝術 春語鈴蘭香氛蠟燭

▲嬌蘭,Miller Harris,Acqua di Parma,Skandinavisk,SHARECO,香氛蠟燭,擴香,。（圖／品牌提供）

嬌蘭全新推出的居家藝術系列，以沉穩優雅的黑金色包裝，展現出極緻高雅，其中，帶有鈴蘭香氣的香氛蠟燭，更是能釋放出春季的清新氛圍，宛如少女在草地上追逐、高歌的愉悅氣氛，讓人沉溺在歡愉欣喜的快樂之中。

＃Miller Harris 午後伯爵 

▲嬌蘭,Miller Harris,Acqua di Parma,Skandinavisk,SHARECO,香氛蠟燭,擴香,。（圖／品牌提供）

調和紅茶葉、綠茶、伯爵茶以及提神的馬黛茶，添加提振精神的佛手柑香氣，能安神片刻並帶來一抹清新，肉豆蔻隱約流露的溫暖和泥土味的煙燻基調，足以讓人恢復寧靜，是一款讓人能夠讓身心回歸平穩的香調。

＃Acqua di Parma 格調居家系列 桂花香氛蠟燭

▲嬌蘭,Miller Harris,Acqua di Parma,Skandinavisk,SHARECO,香氛蠟燭,擴香,。（圖／品牌提供）

同樣採用黑色的圓形玻璃瓶身，Acqua di Parma中最頂級的格調系列，推出桂花居家香氛蠟燭，細緻淡雅的花香中，帶有一絲絲輕甜，淡雅又流露出絲絲奢華，不會過於甜膩，非常適合放在房間，打造出溫暖浪漫的氣氛。

＃Skandinavisk REGN香氛蠟燭

▲嬌蘭,Miller Harris,Acqua di Parma,Skandinavisk,SHARECO,香氛蠟燭,擴香,。（圖／品牌提供）

以斯堪地那維亞半島充滿變化的山水風景為靈感，REGN香氛蠟燭還原了雨後潮濕的青草香氣和霧中的牡丹花香，讓人宛如身處北歐山林、剛經歷一場小雨的午後，空氣中帶點濕潤的涼意，以及清新的綠草香氣，是那樣讓人放鬆、療癒。

＃SHARECO 美好時光擴香

▲嬌蘭,Miller Harris,Acqua di Parma,Skandinavisk,SHARECO,香氛蠟燭,擴香,。（圖／品牌提供）

木質果香調的美好時光擴香，算是比較中性的香氣，前味以橙子、苦橙、羅勒帶出清爽明亮的氣息，中味麝香、百合展現出溫潤的花香氛圍，不會過於強烈，最後橡木苔、雪松，讓香氣回歸沉穩、內斂，展現出時髦、前衛的風格。

關鍵字：

嬌蘭, Miller Harris, Acqua di Parma, Skandinavisk, SHARECO, 香氛蠟燭, 擴香

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！ 風靡香氛圈的Le Labo中性調　限定城市香水再次掃蕩香迷荷包 表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手 最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王 子瑜新MV造型「綁帶馬甲」太甜了！志效、Momo曬傲人上圍令人臉紅 信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲 維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面