讓人想沉浸一整天都捨不得出門！5款居家擴香打造奢華感氛圍

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要打造舒適的居家氛圍，擴香或是蠟燭類單品非常重要，選對香氣再搭配一盞融燭燈，房間或是客廳就會變得立刻很有氣氛，而且相當療癒，讓人完全沉浸在香氛的世界，完全不想出門。以下就盤點5款厲害的居家香氛，直接讓租屋變豪宅，怎能不愛！

＃嬌蘭 居家藝術 春語鈴蘭香氛蠟燭

嬌蘭全新推出的居家藝術系列，以沉穩優雅的黑金色包裝，展現出極緻高雅，其中，帶有鈴蘭香氣的香氛蠟燭，更是能釋放出春季的清新氛圍，宛如少女在草地上追逐、高歌的愉悅氣氛，讓人沉溺在歡愉欣喜的快樂之中。

＃Miller Harris 午後伯爵

調和紅茶葉、綠茶、伯爵茶以及提神的馬黛茶，添加提振精神的佛手柑香氣，能安神片刻並帶來一抹清新，肉豆蔻隱約流露的溫暖和泥土味的煙燻基調，足以讓人恢復寧靜，是一款讓人能夠讓身心回歸平穩的香調。

＃Acqua di Parma 格調居家系列 桂花香氛蠟燭

同樣採用黑色的圓形玻璃瓶身，Acqua di Parma中最頂級的格調系列，推出桂花居家香氛蠟燭，細緻淡雅的花香中，帶有一絲絲輕甜，淡雅又流露出絲絲奢華，不會過於甜膩，非常適合放在房間，打造出溫暖浪漫的氣氛。

＃Skandinavisk REGN香氛蠟燭

以斯堪地那維亞半島充滿變化的山水風景為靈感，REGN香氛蠟燭還原了雨後潮濕的青草香氣和霧中的牡丹花香，讓人宛如身處北歐山林、剛經歷一場小雨的午後，空氣中帶點濕潤的涼意，以及清新的綠草香氣，是那樣讓人放鬆、療癒。

＃SHARECO 美好時光擴香

木質果香調的美好時光擴香，算是比較中性的香氣，前味以橙子、苦橙、羅勒帶出清爽明亮的氣息，中味麝香、百合展現出溫潤的花香氛圍，不會過於強烈，最後橡木苔、雪松，讓香氣回歸沉穩、內斂，展現出時髦、前衛的風格。