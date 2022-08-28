不想工作，好想瀟灑走一回　「裸辭」前請先做好2種準備

文／女子學

對於每天工作週而復始，厭倦的心情漸漸浮現檯面，辭職的念頭也開始萌生。然而考量到現實的種種：生活上的經濟壓力、履歷上的空窗期交代、旁人的眼光等理由，似乎不能如此率性而為的想辭就辭，也就是在尚未找到下一份落腳處便率性離開的「裸辭」。好想辭職！但真的要裸辭嗎？裸辭前，可以先做好這兩種準備：

考量現實情況，裸辭後的存款是否可打平支出

除了真正有興趣的工作，誰不是為了生活在職場中闖蕩，因此當提及要先為裸辭做好的準備與心理建設時，就不能不提醒要先評估荷包的重量，是否可以支持無收入的生活並且不造成他人麻煩，再來下定決心，畢竟生活上的經濟考量是時時刻刻須斟酌的課題。可以先評估手頭盈餘可以支持自己保有彈性的時間，並設立一個停損點，要求自己應在什麼時候前達成什麼目標，避免率性變成任性。

▲有沒有存款是裸辭後的必要條件（圖／免費圖庫Pexels）



評估完經濟條件後，接著確認裸辭是衝動還是規劃後結果

請允許此段開頭先破題，但必須說「尚未規劃明確目標跟實力的人，不適合裸辭」，裸辭原因千百種，可能最常見的是無法忍受目前公司而離職，以及對未來有其他不同於現階段規劃的人，而針對這兩種不同的行為動機，短期內會達成的目標可能就不同。若裸辭是一時衝動行事，便很有可能在衝動行事後，再次準備就業時發現因為情況沒有改變，而只好回到和原先差不多的局面，例如個人能力沒有提升、或能力所及的產業面所面臨問題都差不多等等。先做好規劃，才能讓裸辭變成衝勁，而非對未來造成負擔。

▲確認自己裸辭是衝動還是規劃後的結果（圖／Pinterest）



還是好想辭職嗎？若已經找好下一份落腳處與職涯規劃，恭喜你早已開始行動；倘若尚未有任何打算卻也還是準備裸辭，建議可以先依上述兩點進行確認，避免衝動行事。

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