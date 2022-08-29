走出工作迷惘的人生　孤獨的美食家松重豐：「掏空才得以成就」

文／女子學

「似乎就從那一天起，我漸漸搞不懂自己的工作到底是什麼了。」讀到某篇章做為結尾的這個句話，不禁也對自己提問了。一份工作做久了，開始的初心在不知不覺中被趕到了某個角落，只是習慣性地做著自以為「專業」的事情，卻不知熱情早已被迷惘吸走了能量。

活躍於電影、電視劇、舞台劇的松重豐，經常扮演具有獨特風格的配角，自然又戲感十足的演技稱為實力派也不為過，而他最廣為人知的代表作是日劇《孤獨的美食家》，後來 2020 年因為演出《今日的貓村小姐》中的貓而蔚為話題，此外，也是廣播節目《深夜的音樂食堂》的主持人，擁有多重身分的他，現在又添上了「小說家」。





《空洞的內在》的誕生，肆虐全世界的疫情可說是推了一把。原本就有在《SUNDAY 每日》上連載散文的松重豐，在編輯的提議下要將這些散文集結成冊，沒想到在討論過後的一個月，日本政府發布了「緊急事態宣言」，而被迫蟄居，只能乖乖地待在家，過著足不出戶生活的他，把內心的胡思亂想一股腦地打成文字，最後竟意外的順利完稿，甚至提前出版。

短篇連作小說〈愚者妄言〉遊走於奇想與現實之間，自嘲式的幽默和細膩入微的描繪，令人很容易就進入筆下的情境，時不時的會心一笑；〈演者戲言〉集結連載於《SUNDAY 每日》的散文，能一窺松重豐成名前的生活樣貌，樸實又溫柔的筆觸讓人有種與他閒話家常之感。前半的小說與後半的散文看似各自獨立，翻讀間，卻又如入平行之境，當察覺那些有著千絲萬縷的連結之處，便驚歎幾聲，想著這樣的安排真是巧妙。

▲松重豐最廣為人知的代表作是日劇《孤獨的美食家》（圖／日劇《孤獨的美食家》劇照）



只有自己能帶著自己走出迷惘



書的開篇，是身為「演員」的主角來到京都拍戲，因緣際會下到了廣隆寺參拜，而後幾次都遇見一位謎樣老人，在彼此對談之中，得到了「『空空如也』並不代表『什麼也沒有』」這句帶有開示意味的話，而這兩個詞盤旋於主角腦中久久不散，像是要頓悟，卻又如墜五里霧，陷入了一開頭那句引發自我提問的話。

〈愚者妄言〉中的 12 則短篇以「現在我正在扮演的到底是什麼角色？」連寫，主角會忽然成為某個未知角色，接著他便以「專業經驗」去研判自己是誰，但結果都不是所想的那樣，這就像我們很容易用自己的「習以為常」去分析、處理事情，但萬事皆有變數，當「經驗」無法解決問題時，會開始質疑自己，然後進入誤區走不出來。

人在迷惘時，最先想到的是求神拜佛，希望能幫自己指點迷津。剛入社會的那幾年，工作上不是很順遂，遇到的麻煩事雖算不上光怪陸離，卻也足以成為自己不敢一聽再聽的鬼故事，被低潮纏上，求助無門，幾近崩潰的那些時刻，跑遍了各大廟宇，祈盼著某位神佛能度自己出苦海。

現在想來，心靈的寄託果然很神奇，多年下來，自己早已不再是那個容易大驚小怪的社會新鮮人，也更明白我們可以有所依託令心情平復，但要解決問題始終是自己，試著像松重豐那般，不被年齡綁住，盡情嘗試更多別的事情，也許它們會成為未來某個問題的解藥。

▲（圖／日劇《持續可能的戀愛？》劇照）



勇敢地清空自己，才有空間放更多新事物

在《空洞的內在》一書中，緩緩述出松重豐「掏空才得以成就」的演員之道，如同他在書中用「菩薩與演員內在都為中空」的比喻，人要有勇氣去清空那些存於自身的東西，才有空間能容納新事物，也不用怕曾擁有過的會消失，它們其實會以某種形式保留下來，累積為成長的養分。

我們也許在某個領域已經很專精，但還是要多試試其他事物，松重豐在某次訪談曾說這樣一段話：「到了這個年紀，人愈來愈只能接受自己認同、了解的事物。因此如何擴大自己的視野就很重要，勇於接觸新的事物，有時也會帶來意想不到的發現與驚喜。」也如屢見不鮮的「活到老，學到老」，只要跨出囿住自己的那一步，就會發現人生還有很多值得感受的事。

▲《空洞的內在》（圖／粉絲專頁@臉譜出版）



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