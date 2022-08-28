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《禹英禑》今夏最療癒的新形態律政劇　朴恩斌演活主角再創事業巔峰

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文／女子學

「我叫禹英禑，正著唸、倒著唸聽起來都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」一句拗口的台詞，搭配缺乏起伏的特殊語調，這就是本季最夯韓劇《非常律師禹英禑》中，有著自閉症的天才律師禹英禑的口頭禪。由童星出身、在《戀慕》中大放光彩的朴恩斌主演，搭配「5urprise」成員姜泰伍、「最強綠葉」姜其永，打造出溫馨笑鬧的全新型態律政劇。

近期，湧出了不少與司法有關的劇集，如蘇志燮主演的《醫法刑事》、徐玄振主演的《為何是吳秀才》，甚至連台灣也有陳柏霖主演的《正義的算法》，在這百家爭鳴的夏天，《非常律師禹英禑》的表現可說是傲視群雄。收視的部分，其話題性排名、熱搜排名、影響力指數排名，均是長期稱霸第一；台灣的韓劇討論板中，幾乎全是有關本劇的討論文，甚至劇中的招牌動作，也成為抖音流行的潮流文化。

▲非常律師禹英禑。（圖／《非常律師禹英禑》劇照，下同）

朴恩斌挑戰演出自閉症人士，完美演繹再創事業巔峰

禹英禑（우영우，音同「屋庸屋」），作為一位法學院第一名畢業、律師考試考取榜首的律師，其天才的設定在韓劇中並不罕見，但有著自閉症類群障礙症的禹英禑，那可就是無法忽視的突兀存在了。無法感受他人內心想法、動作僵硬緩慢，缺乏常人社交能力的禹英禑，該如何處於充滿惡意的世界中，學會保護自己的技巧？以及如何保持當初從業的初衷？最重要的，該如何在不被看好的聲音中，維持一段值得愛與被愛的關係？

在《非常律師禹英禑》中，朴恩斌首次挑戰飾演自閉症人士，從飄移不定的眼神、總是顫抖的手指，以及為自己設定並嚴格遵守的規則，每個細節都是演技爆發的展現。以童星出身的朴恩斌，出道迄今已逾二十四年，近年憑藉《戀慕》、《金牌救援》的演出，令台灣觀眾對她有深刻的印象；在本劇上架 Netflix 後，朴恩斌頓時成了高聲量話題人物，足以證明其演出的成功。

對身心障礙人士來說，光有喜歡的心意是不夠的

對世事不抱任何防備心，且無法解讀他人惡意的英禑，從小到大便成了好欺負的對象，慶幸身邊不乏善良的人們，陪伴她走過次次難關。劇中，禹英禑的同事李濬浩（姜泰伍　飾），為人和善溫暖的濬浩在與英禑共事的過程中，發現自己對英禑懷抱著愛慕的情感，恰巧英禑也有著同樣的想法，只是因為英禑身為自閉症人士，兩人顧慮的事物遠比他人想像的還多……

「禹英禑該不該有感情線？」在不少劇迷的閒談間，這是常常被討論的問題，畢竟《非常律師禹英禑》的故事主軸，仍是聚焦禹英禑的成長，再加上讓身心障礙人士有感情線，一沒拿捏好便容易受到輿論批評。「對身心障礙人士來說，光有喜歡的心意是不夠的，只要正常人主張那不是愛，那它就不會被視為愛情。」劇中英禑的一句話，可以說是對此議題表示深沉的抗議。

英禑用自己的方式，成為了大型律所中最可靠的律師，一步步藉其能力消弭歧視，同時也別忘了她也是個平凡女孩，當然有權愛人也值得被愛。《非常律師禹英禑》之所以能夠成功，在於其藉由朴恩斌對自閉症人士的詮釋，能夠討人喜歡卻又不淪為消費，甚至更使大眾們能夠理解自閉症人士的難處，於歡鬧的溫馨劇情中，認識他人對世界有著不同的理解，既能看見純粹愛情的美好，也包含寓教於樂的元素，作為今夏最為療癒的律政劇並非浪得虛名。

延伸閱讀

青春校園律政劇《Law School》：以法律追求真實的正義，高品質韓國燒腦司法推理影集

《前男友的遺書》：綾瀨遙化身剽悍拜金大律師，讓憂鬱一掃而空的痛快推理劇！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 韓劇, 非常律師禹英禑, 朴恩斌

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