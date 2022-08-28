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抗老不能等，及早才能留住青春！魚子精華、蜂王乳精華通通用起來

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

抵抗老化可以說是一年四季都需要做的功課，不會因為天氣變化而有所不同，是在與時間競爭，時間可不會停止流逝，當然老化就會一點一滴的逝去，想要逆齡，除了飲食、習慣要配合上，保養當然也是不能缺少的關鍵，以下就盤點多款厲害的抗老精華，一定要趁還來得及，趕快用起來。

＃La Prairie 魚子美顏緊緻塑顏精萃

▲抗老,La Prairie,嬌蘭,香緹卡,Valmont,sisley,保養,精華,。（圖／品牌提供）

▲抗老,La Prairie,嬌蘭,香緹卡,Valmont,sisley,保養,精華,。（圖／品牌提供）

集結35年尖端魚子美顏科技，針對肌膚垂直支撐結構，進行緊緻拉提的魚子美顏緊緻塑顏精萃，結合微流體技術讓高效活性微珠細緻巧妙的融入凝膠質地裡面，一抹就會立刻爆水，釋放出最高效的精華成分，而且可以被迅速吸收，再現豐盈膚況。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導精華

▲抗老,La Prairie,嬌蘭,香緹卡,Valmont,sisley,保養,精華,。（圖／品牌提供）

蜂王乳一直是頂級的抗老聖品，不只可以內服，嬌蘭更是把它運用在臉部肌膚的保養上面，除了有經典的法國烏埃尚島黑蜂蜂王乳，這次更是全新添加了純淨白蜂蜜，不只是抗老，更可以幫助肌膚白皙透亮，緊緻、煥白雙管齊下，缺一不可。

＃Valmont 丰彈塑妍V精粹

▲抗老,La Prairie,嬌蘭,香緹卡,Valmont,sisley,保養,精華,。（圖／品牌提供）

運用抗皺複合胜肽、緻密膠原丰彈複合物等成分，打造出全新的丰彈塑妍V精粹，豐潤絲絨般柔滑的質感，塗抹在肌膚之後，會留下細緻的滋養質感，讓肌膚時時刻刻都潤澤保濕，長時間使用可以感受到肌膚的豐盈、彈潤效果。

＃sisley 極致夜間奇蹟再生精華

▲抗老,La Prairie,嬌蘭,香緹卡,Valmont,sisley,保養,精華,。（圖／品牌提供）

法國頂級保養品牌sisley一直致力於「植物美容學」的耕耘，運用科研萃取出4組植物活性成分，添加進極致夜間奇蹟再生精華，可以幫助肌膚達到夜間修護、白天防禦的效果，讓肌膚全天候維持最佳狀態，有效延緩老化。

＃香緹卡 極緻純金精華乳升級版

▲抗老,La Prairie,嬌蘭,香緹卡,Valmont,sisley,保養,精華,。（圖／品牌提供）

同樣也是貴婦最愛的保養品牌香緹卡，運用純素黃金胜肽配方，是植萃加上先進科學技術的結合，幫助肌膚緊緻強韌，精華乳質地相當水潤，一抹就可以迅速滲透進肌膚，達到修護作用，撫平細紋，達到全方位的緊緻彈性。

關鍵字：

抗老, La Prairie, 嬌蘭, 香緹卡, Valmont, sisley, 保養, 精華

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