能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連

▲女生們遠離渣男是幸福的第一步。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

有的女生一談起戀愛就死心塌地，更慘的是遇到渣男想分卻是分不開，現在無法自拔的感情地獄裡，《小紅書》星座博主就點名「渣男星座Top 3」，早知道早預防，雖說不該用星座打翻一船人，不過這3個星座男較危險，眼睛要睜亮一點啊！

第3名 天秤座

天秤座不只想當好人，還打從心裡希望全部女生都喜歡自己，不懂拒絕又愛糾結，總讓自己現在各種女生堆裡，讓對方各個有機會，但全都沒把握，這種不懂明說又將計就計的性格真的蠻渣，所以女生若要和天秤男交往，眼睛千萬得睜亮，千萬別錯過任何一個小細節，讓他有機會去搞鬼。



第2名 射手座

射手座當然有好男人，不過絕大多數的射手座崇尚自由、喜歡狩獵，面對愛情更是打處打獵，想吸引對方好感，一般女生絕對管不住他，除非他打從心裡真的很愛你，否則只要新鮮感一過，他就特別容易不耐煩，在他們的心中沒有負責到底、從一而終這件事，哪裡新鮮哪裡跑，自己過得開心才最重要。

第1名 巨蟹座

巨蟹男拿下冠軍讓人跌破眼鏡，巨蟹的確很居家，恨不得分分秒秒都能年著女友，但他們渣的點藏的很深，表面會讓你覺得歲月靜好，但是私下卻很多小動作，就像他是暖男，不僅暖女友，也會暖別人，愛情中總是不主動、不拒絕，更是不負責。另外也很容易和前女友藕斷絲連，動不動就懷念過往，要注意他有沒有和前任真的斷乾淨。