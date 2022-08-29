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BLACKPINK暗黑禮服美到國際！「4精品」氣勢驚人緊身曲線滿分

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記者鮑璿安／台北報導

2022 MTV Video Music Awards（MTV VMAs）於美國時間28日舉行，韓團BLACKPINK受邀出席紅毯成為大勢焦點，4名成員分別穿著各自合作的精品品牌DIOR、CHANEL、CELINE、Saint Laurent黑色禮服，曬出迷人身線展現超強時尚資源，魅力橫掃全球。

▲BLACKPINK 。（圖／路透）

▲BLACKPINK 出席MTV VMAs紅毯，穿著4大精品黑色禮服。（圖／路透）

BLACKPINK 25日從韓飛往紐約，終於在28日正式走上MTV VMAs紅毯，一行人選擇低調不失性感的黑色系禮服，Lisa穿著CELINE訂製平口禮服，緊身剪裁包裹纖瘦體態，伴隨腰間鏤空呈現專屬於她的霸氣美感。Jisoo這身DIOR蕾絲拼接裙裝，則是全團黑色中唯一帶點印花粉色調的禮服，胸前花瓣很有生機，順勢彰顯她甜美氛圍。

▲BLACKPINK 。（圖／路透）

▲BLACKPINK 受邀登上MTV VMAs舞台，寫下韓女團歷史。（圖／路透）

此外，Jennie演繹了CHANEL 綁脖上衣，搭配上寬版的傘狀裙，在一收一放之間呈現出迷人的腰間曲線，一旁的Rosé 穿著Saint Laurent 2022秋冬訂製款緊身黑色，腰側的黑色花朵抓皺細節迎來了一絲亮點，裙下一雙美腿出現在鏡頭前，表現力十足。BLACKPINK隨後也以表演者身份登上MTV VMAs舞台，成為韓女團史上頭一遭，成員Lisa憑藉Solo作《LALISA》拿下「Best K-Pop」獎項。

關鍵字：

BLACKPINK, MTV VMAs, DIOR, CHANEL, CELINE, Saint Laurent

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