fb ig video ETtoday search mobile

泰勒絲紅毯水鑽禮服辣翻全場！「破尺度纏繞重點」美背全露

>

記者鮑璿安／外電報導

泰勒絲（Taylor Swift）美國時間28日晚間登上2022 MTV Video Music Awards（MTV VMAs）頒獎典禮紅毯，她以一套Oscar de la Renta水鑽鏤空禮服亮相，僅以串起的線條遮蓋肌膚，展現破尺度美感，一登場便成為本次矚目焦點。

▲▼ Taylor Swift 。（圖／路透）

▲▼ Taylor Swift 。（圖／路透）

▲Taylor Swift 穿著Oscar de la Renta 2023 早春系列銀色水鑽連身裙示範高級性感。（圖／路透）

泰勒絲以招牌金髮紅唇亮相MTV VMAs紅毯，本次穿著晚禮服之王設計師品牌Oscar de la Renta 2023 早春系列銀色水鑽連身裙，品牌擅長以工藝襯托女性之美，泰勒絲如同從童話故事中走出般，裙裝僅以垂墜細節圍繞而成，打造出綁脖禮服的視覺效果，將泰勒絲窈窕曲線襯托得淋漓盡致，轉至側面更有大片美背全露，一路挖空到臀上才停下，隨著藏在水鑽下的裸色內襯演繹了高級性感，令人視線難以抽離。

▲▼ Taylor Swift 。（圖／路透）

▲▼ Taylor Swift 。（圖／路透）

▲ Taylor Swift 獲獎經典造型再加一。（圖／路透）

而泰勒絲腳踩銀色 Christian Louboutin高跟鞋相呼應，一雙筆直美腿完美發揮，整體造型完整且經典，隨後泰勒絲更憑藉《All too well, Taylor's version》10分鐘版本獲得最佳長片獎項。

►BLACKPINK暗黑禮服美到國際！「4精品」氣勢驚人緊身曲線滿分

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Taylor Swift, MTV Video Music Awards, MTV VMAs, Oscar de la Renta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連

能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

MINISO名創優品傳8月底撤台　店內祭出「買三送二」狂清貨

MINISO名創優品傳8月底撤台　店內祭出「買三送二」狂清貨

信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲 虛胖不是胖！營養師曝「消水腫6招」，做對整個人瘦一圈 子瑜新MV造型「綁帶馬甲」太甜了！志效、Momo曬傲人上圍令人臉紅 難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝5個「長痘壞習慣」　面膜敷錯也NG 維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量 BLACKPINK暗黑禮服美到國際！「4精品」氣勢驚人緊身曲線滿分 婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面