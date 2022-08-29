泰勒絲紅毯水鑽禮服辣翻全場！「破尺度纏繞重點」美背全露

記者鮑璿安／外電報導

泰勒絲（Taylor Swift）美國時間28日晚間登上2022 MTV Video Music Awards（MTV VMAs）頒獎典禮紅毯，她以一套Oscar de la Renta水鑽鏤空禮服亮相，僅以串起的線條遮蓋肌膚，展現破尺度美感，一登場便成為本次矚目焦點。

▲Taylor Swift 穿著Oscar de la Renta 2023 早春系列銀色水鑽連身裙示範高級性感。（圖／路透）

泰勒絲以招牌金髮紅唇亮相MTV VMAs紅毯，本次穿著晚禮服之王設計師品牌Oscar de la Renta 2023 早春系列銀色水鑽連身裙，品牌擅長以工藝襯托女性之美，泰勒絲如同從童話故事中走出般，裙裝僅以垂墜細節圍繞而成，打造出綁脖禮服的視覺效果，將泰勒絲窈窕曲線襯托得淋漓盡致，轉至側面更有大片美背全露，一路挖空到臀上才停下，隨著藏在水鑽下的裸色內襯演繹了高級性感，令人視線難以抽離。

▲ Taylor Swift 獲獎經典造型再加一。（圖／路透）



而泰勒絲腳踩銀色 Christian Louboutin高跟鞋相呼應，一雙筆直美腿完美發揮，整體造型完整且經典，隨後泰勒絲更憑藉《All too well, Taylor's version》10分鐘版本獲得最佳長片獎項。

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