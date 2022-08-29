性感歌姬婚禮穿搭打破傳統！「透視白紗」胸下曲線看光超搶鏡

記者鮑璿安／外電報導

英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）日前出席知名南法品牌Jacquemus設計師Simon Porte Jacquemus與另一半Marco Maestri的婚禮，她身為受邀賓客，以一身透視白紗禮服亮相，破尺度秀出「胸下全空」曲線，連外媒都形容杜娃黎波「打破傳統著裝規範」，簡直是婚禮上最搶眼的女星。

▲英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）受邀參加Jacquemus主理人婚禮。

Simon Porte Jacquemus主導的個人品牌Jacquemus近年來成為大勢焦點，27日他與另一半男友Marco Maestri 於南法小鎮舉辦婚禮，不同於傳統著裝，賓客皆穿著品牌白色系單品，杜娃黎波演繹Jacquemus 2022秋冬系列中的透視白紗，緩緩來到婚禮會場。裙裝以綁脖剪裁融入流線裙身，帶來一柔一剛視覺亮點，伴隨花瓣高開衩元素秀出美腿曲線，幾近胸下全透視，僅有打底褲以及平口胸衣遮蓋，杜娃黎波手拎 La Vague波浪提袋，為品牌帶貨之餘成為外媒矚目焦點。

▲Jacquemus挽著奶奶出場，與另一半Maestri步入婚姻殿堂。

而婚禮主角Jacquemus則是挽著奶奶出場，與另一半Maestri身穿正式的排扣西裝形成一黑一白的甜蜜搭配，在幸福氛圍下，全員賓客共同以Jacquemus最潔白的設計獻上真摯祝福。