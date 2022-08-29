MINISO名創優品傳8月底撤台　店內祭出「買三送二」狂清貨

▲MINISO傳8月底台灣公司將停止經營。（圖／翻攝自IG@miniso_taiwan）

記者蔡惠如／綜合報導

日前在大陸對外表示將積極去日化的陸雜貨品牌「MINISO名創優品」，近期北部位於西門町、公館等獨立店鋪都默默收攤，而位於百貨內的剩餘門店據悉在8月底，大部分也即將停止營業，有業者表示曾收到消息告知台灣分公司在8月底停業，目前店內也正舉辦「買三送二」超狂式出清，選3樣商品只要支付1款商品售價，就可以全部帶回家。

陸雜貨品牌MINISO最早以「日本設計師品牌」切入市場，不但在招牌設計上神似UNIQLO，包括店裝、產品設計、擺設等都瀰漫濃濃日系風格，在2017年起積極佈局台灣市場，台北繼西門町一號店之後，也積極搶進士林夜市、高雄新崛江、信義威秀等鬧區開設獨立店，並把觸角延伸至百貨賣場，在台店鋪數最多約近20家。

因疫情年造成衝擊，2020年起該品牌業績持續下滑，光2021年就收掉不少指標性店鋪，包括西門町、信義威秀登商圈都陸續退場，目前路邊店幾乎都結束營運，僅剩台中車站店，而百貨包括南紡購物中心、高雄夢時代、太平洋百貨、Focus賣場等都已退場，環球購物中心旗下包括中和店、板橋車站店與屏東店內的門店也即將在8月底結束，仔細觀察其官網與社群媒體除facebook外，也多半在今年4、5月就停止更新。

而8月後剩下的台灣分店僅包括新竹巨城店、skmpark outlets、高雄義享天地以及新光三越左營店，除新光三越左營店也將在8月底收攤外，其他業者均表示租約簽到明年，現仍依照合約內容進行，沒有變動的計畫。但通路業者透露，MINISO在數月前發函，內說明公司營運將至8月底，屆時將退出台灣市場，然而旗下尚有未走完的店面租約，其店舖未來的營運與否成未知數。

近期因MINISO大量收掉分店導致需處理庫存，目前現有店舖也推出通路前所未見的「買三送二」促銷，意即消費者挑選店內3樣商品，僅需支付最高額的單品售價，其他2項就能免費帶走。

台灣MINISO表示，9月起全台仍有台中車站店、新竹巨城、高雄義享天地與skmpark outlets共4店，其4店預計將營運至明年農曆年後，目前已在找其他代理業者接手品牌營運。