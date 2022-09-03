中秋節就是要烤肉！6間高CP值燒烤店　揪朋友一起吃起來

圖、文／MENU美食誌

中秋在家烤肉太麻煩，快到餐廳盡情的吃起來

四時輕燒肉

台北市松山區

四時輕燒肉將法式料理常用的「舒肥」及「油封」概念融入燒烤中，只用玄米油塗抹食材，沒有過多的調味，能更容易吃出食材的鮮甜。

▲四時輕燒肉（圖／美食客鎖骨 去哪兒了提供）

燒肉HATSU YAKINIKU & WINE

台北市中山區

餐廳裝潢充滿現代工業風格，堅持提供冷藏和牛，也是台北為數不多的冷藏和牛燒肉店，牛排入口即化且軟嫩絲滑，入口便讓人驚艷！

▲燒肉HATSU YAKINIKU & WINE（圖／美食客ゆの提供）

燒肉 焼肉ショジョ YAKINIKU SHOJO台南全球旗艦店

台南市東區

從台南崛起的燒肉，店內提供肉品、海鮮、熟食、飲品及啤酒，和牛嚴選日本高品質冷原肉且每日現切，餐廳氛圍輕鬆，非常適合中秋前來聚會享受。

▲燒肉 焼肉ショジョ YAKINIKU SHOJO台南全球旗艦店（圖／美食客潔西卡愛美食提供）

夯下去新潮和牛燒肉-西門店

台北市萬華區

主打7種和牛變化的吃法，且提供26種頂級肉品、9種鮮味十足的海鮮和近50樣的新鮮蔬菜、烤物，另外還有和牛握壽司、和牛丸拉麵等都可以無限吃到飽！

▲夯下去新潮和牛燒肉-西門店（圖／美食客Jenny Tsai提供）

熊一頂級燒肉專賣

台北市萬華區

西門老字號餐廳，在地營業近21年，價格從598至998元都有，提供多款美國Prime頂級牛肉和新鮮海鮮，另外更無限量供應沙拉、黑牛咖哩飯等超過多種食材，讓你多到吃不完！

▲熊一頂級燒肉專賣（圖／美食客S̆̈ȦR̽Aͦ ​ت 提供）

肉次方 燒肉放題 西門峨眉店

台北市萬華區

王品旗下的燒肉吃到飽餐廳，有598、698、798、998元等四種價位可以選擇，肉質鮮嫩且菜色豐富，建議需提前訂位。

▲肉次方 燒肉放題 西門峨眉店（圖／美食客簡進發提供）



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