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明明感覺還不錯卻戀情告吹　曖昧突然冷掉的4種可能

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▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲曖昧是最美的時刻，不定性也最高。（圖／xframe、pexel、unsplash）

編輯／借借

當兩人對彼此的印象都不錯，自然會進入感情萌芽的曖昧期，這段期間是想像力占8成、現實面占2成的時刻，好感度絕對不會少，但即便如此，粉紅泡泡底下仍是有地雷的，若你發現對方總是與你一直保持在曖昧觀察期，甚至有點快要冷掉的跡象，即便只差臨門一腳，也會宣告無疾而終，4種可能性會讓你遇到這樣的情況，下次愛神造訪時請再謹記。

▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

太多粘人的時刻
曖昧期代表還沒交往，無論是太過熱情想知道對方的一切，或是積極的打探對方整天行程，都是相當不妙的做法，在剛萌芽就顯露出不小的控制欲跟佔有慾，大部分人都不喜歡這種急躁的進展，尤其是年齡成熟、思想獨立的人。

▲▼星座,愛情,外表,內在,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

要求太多太雜
很多人不想在曖昧期浪費時間，就會把自己的要求跟條件一股腦地說清楚，現在不是在做報表，愛情很多都是靠感覺，「一定要先見父母」、「每天接我下班」、「情人節要吃大餐」、「早上幫我泡咖啡」等等一些大小雜事，並非是完全不能再討論的事情，自然就讓許多人想要放棄。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

親密關係的時間點
雖然現代社會對於兩性已經有一定的開放想法，不過許多人仍會用性觀念來評價對方，每個人都擁有自己身體的自主權，然而也不可否認的是，這項權利應該是寶貴的，如果太早把自己交出去，說實在的也會影響他對你的看法，或許跟他在一起真的很開心，但不代表要太快交出自己的底牌。

▲▼星座,愛情,外表,內在,兩性。（圖／取自免費圖庫pexels）

做朋友比做情人適合
有時候太契合會出現這樣的狀況，火花突然沒了，變成友誼取而代之，關鍵點就是吸引力消失了，所以即便是很談的來，有時也要耍一點神秘，大大小小的事情全部分享，曖昧久了根本就像好朋友，不再想要更近一步了。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 曖昧

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