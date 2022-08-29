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日網心測選一隻想養的寵物　看出「誰是你生命中的貴人」　

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文／Workworks職場人

回顧2022的上半年生活，職場人們覺得上半年過得是順遂還是顛簸呢？看完電影《捍衛戰士》後也期望自己在職場上，能遇到像劇中裡冰人的角色，如果有個貴人能帶領我們該有多好～以下不妨透過一個簡單的心理測驗，來看看你「生命中的貴人」到底是誰在何方？

問題：決定養寵物的你，會想迎接哪種小動物呢？

A.狗狗

B.貓咪

C.兔子

D.倉鼠

選好了嗎？往下看解答吧！

選A的你：狗狗

選擇飼養狗狗的，你生命中的貴人將是「賦予你挑戰的人」。或許你們之間的相處會讓你感受到痛苦、充滿負面能量，雖然當下很難受，但請務必接下這個艱難的挑戰！這是老天爺派來給你磨練的好機會，並不是意味著要你百依百順對方的想法，而是要學習如何從中去轉化負能量、改變相處的模式，當你勇敢地經歷這番考驗過後，未來任何挑戰將難不倒你！

選B的你：貓咪

選擇飼養貓咪，你生命中的貴人將是「你的家人」。對每個職場人來說，家人絕對是生活組成裡的最重要的部分，畢竟大家從出生那刻起，就間接受到家人潛移默化的影響，或許有些人的成長過程是痛苦難受的，但只要學習用不同的角度去看待，一定能理性的解決問題的關鍵，不論你喜不喜歡你的家人，當生活有了重大改變時，家人仍然是你最堅強的後盾！

選C的你：兔子

選擇飼養兔子，你生命中的貴人將是「你身邊的朋友或職場前輩」。喜歡結交新朋友的你，對身邊的友人都真誠以待，不過要特別注意，不是每位朋友都值得託付真心，有時候對他人太過仁慈，反而會讓自己遭遇某場危機，建議職場人們除了好好維護社交能力，也要學會認清與朋友的關係，當你學會辨別真心朋友之後，將會有所成長。

選D的你：倉鼠

選擇飼養倉鼠，你生命中的貴人將是「大師級的人物」。可能是學校的老師，或是職場中老闆與主管階層，他們在各個領域中累積了不少專業知識、豐富經歷，當你面臨挫折難關的時候，他們會毫無保留的給不少好的建議，所以如果遇到問題，請儘管找身邊大師級的人物請教，將會對你的生活產生重大的影響力！

職場人們選擇哪一種寵物呢？不管選擇哪一種寵物，都要好好珍惜身邊真心對待你的朋友、能賦予豐富知識的主管、身後最強後盾的家人，因為他們都有可能成為你生命中的「伯樂」，帶領著你往更好的未來前進！

 Source：Oricon news

【延伸閱讀】

日本神準「轉職運」心理測驗，3秒測出：現在換新工作是好時機嗎？

2022下半年星座運勢！5題目解析你哪方面最強運？獅子座會走上人生巔峰？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 日網, 心測, 動物, 運勢

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