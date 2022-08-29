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Melody挑戰印花奉勸女人「要帶點色彩」　立刻帶走alice + olivia西裝

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▲Melody（殷悅）演繹Alice+Olivia 2022秋冬系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

設計師Stacey Bendet所成立的紐約時裝配件品牌Alice+Olivia 滿20週年，今（29日）舉辦秋冬新品預覽，請到藝人Melody（殷悅）演繹，她穿著Cheri Floral 珍愛玫瑰長洋裝搭配西裝外套，坦言過去鮮少嘗試如此繽紛的花朵元素，只因品牌印花實在是太美了，讓她鼓勵大家「女人要帶點色彩」。

▲▼Alice+Olivia 。（圖／品牌提供）

▲Melody穿著Cheri Floral 珍愛玫瑰長洋裝搭配西裝外套。（圖／品牌提供）

Melody回憶起初次接觸品牌是在自己大學時期，那時候可愛的Stacey Face 大眼娃娃風靡校園，因此她當時就入手了黑白毛衣以及短褲單品，非常有童趣感。直至品牌20週年仍不過時，此次2022秋冬系列品牌為經典標誌 Stacey Face加入了不同膚色設計為女性發聲，讓Melody大讚其理念，「這代表全球女性團結的力量，我自己非常喜歡！女人忙碌之餘也要帶點色彩。」

▲▼Alice+Olivia 。（圖／品牌提供）

▲Melody讚同設計師Stacey Bendet理念。（圖／品牌提供）

設計師Stacey Bendet更創新打造出頭戴廚師帽、身穿印花西裝的可愛娃娃圖案，象徵女性兼顧家庭與事業的模樣，Melody透露自己就是品牌西裝的死忠粉，不僅是錄節目常穿著，結合華麗絲絨材質以及俏皮橘色系更是正中她喜好，直呼要立刻帶回家。

▲▼Alice+Olivia 。（圖／品牌提供）

▲Alice+Olivia秋冬系列特別表達多元支持 。（圖／品牌提供）

Alice+Olivia秋冬系列特別表達多元支持，針對亞洲市場推出限定Stacey Face白色毛衣，點綴上水鑽紐扣以及豹紋圖案，於台、日、韓、泰國四地上市。此外，品牌還推出環保雲朵皮革，成為皮革洋裝、大衣或是裙裝為造型製造更多亮點。

關鍵字：

Stacey Bendet, Alice+Olivia , Melody, 殷悅

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