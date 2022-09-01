安海瑟薇代言的墨鏡打折超划算！戴上臉變小　還能襯托白皙膚色

文／C編

夏季烈日當頭，不只是防曬很重要，墨鏡更是扮演著重要角色，可以幫助抵擋紫外線，讓雙眼不受到傷害，外出一定要記得備妥，「Her森森」推出安海瑟薇代言的「BOLON暴龍太陽眼鏡」特價，想要時髦有型快趁下殺入手。

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▲安海瑟薇代言的BOLON暴龍太陽眼鏡，特價中，點我購買。



太陽眼鏡以頂級設計搭配上乘材質，黑金色的鏡面搭配鏡架，展現出優雅時髦感，細緻鏡架讓整體墨鏡更顯得輕盈，長時間久戴，也鼻樑與耳朵也出現不適壓迫感，尤其現在需戴口罩，太陽眼鏡的舒適度更重要。

這款太陽眼鏡不只是外型好看，更重要的是寬版的鏡面、微貓眼的設計，可以修飾臉型，還有些微拉提效果，同時金色的鏡架更可以襯托出白皙膚色，打造時髦、俐落的都會造型。

材質是採用義大利優質醋酸樹脂、瑞士製造記憶樹脂搭配，耐用、不易斷裂，同時可以達到輕盈的需求，非常適合經常在外曬太陽的人，同時附有眼鏡盒、原廠眼鏡布，不管是買來自己用或是送人都很體面。

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「Her森森」推出「安海瑟薇代言BOLON暴龍 太陽眼鏡」，原價4000元、特價3980元，想要愛護眼睛又不想失去時髦裝扮，當然就要挑選大明星代言的單品，戴起來絕對物超所值，出街詢問度立刻爆表。