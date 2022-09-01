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避開5個容易被忽略的小地雷　第一次約會成功率絕對超高

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▲愛情,戀愛,約會,婚戀,聯誼,媒人。（圖／翻攝自pixabay）

▲初次約會有幾個細節要注意。（圖／Pexels、unsplash）

編輯／借借

若你對對方有點意思，第一次約會自然事關重要，它不但是開啟一切的前奏，也會影響後續你們的相處，然而除了備好一顆放輕鬆的心情之外，有時候也有一些小細節，其實是左右整場約會的氣氛，以及對方對你的態度，若你真的很想獲得一場美好的初次約會，有5個地方你該好好注意。

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

遲到
如果沒有守時出現，其實這也包含了許多態度，包括你個人的時間管理、可能個性懶散、不太在乎等等，重視一下這場約定，別給對方內心小劇場的空間，如果真的是因為突發事件或臨時工作，務必要在第一時間知會對方，以同理心來看待，並在見面後一開始就表達你的歉意。

頻頻看手機
若手機內容比對面的人有趣，你就回家滑手機就好，何必讓兩人在那邊乾瞪眼浪費時間？即便是朋友聚會，一直頻滑手機都不算是討人喜歡的舉動，何況是第一次約會？就算是有重要的事情或公事要聯絡，也該避免把手機一直拿在手上。

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

自我中心
聊天的時候應該著重彼此的互動，還不是單方面的滔滔不絕，如果你發現只有你一個人在講話，可以適時的問對方意見或開啟其他的話題，旅行、自我興趣都是一個好話頭，也藉此能觀察一下對方個性是否樂於分享。

嫌東嫌西
去一間餐館吃飯，一坐下來就開始闡述負面的觀察，像是服務生沒有笑容、菜單沒有想吃的東西、座位太擠等等，沒人想跟愛抱怨的人相處，而且這種說話內容只會讓氣氛越來越糟，不會讓你看起來很有品味，所以即便電影不好看，也能先試著說出電影的優點，之後再講嫌棄的部分。

▲愛情,戀愛,約會,婚戀,聯誼,媒人。（圖／翻攝自pixabay）

付錢的態度
在這個大家都很講求平等的時代，不要再用「男性就該負責買單」的態度去約會，即便對方可能不差這些，但仍可能對於你視為理所當然的態度感到不快，但也不需要過份強調「各付各的」，甚至出現搶帳單的戲碼，若對方有禮貌的先付完費用，最好表達感謝之意，另表示下次也想回請的意願。

餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 約會

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