fb ig video ETtoday search mobile

Jessica超在意頭髮要蓬鬆！4秘訣讓臉變小、髮根超立體

>

記者李薇／台北報導　圖／jessica.syj IG

歌手Jessica參加大陸綜藝節目《浪姐3》，超強的唱跳實力讓人驚艷，人氣也再次翻漲，每每刷到她的IG，總是按鑽數超高，還曾有粉絲問她維持美麗髮型的秘訣，她分享，覺得自己頭髮最重要的美麗關鍵就是蓬鬆，會透過4種方式來製造出立體髮根。

▲Jessica,歌手,髮型,造型,髮品,保養。（圖／jessica.syj IG）

1.倒著吹頭髮

當洗完頭、頭髮差不多吹到半乾的時候，Jessica就會把整個頭往下，讓頭髮垂到地板上，然後倒著吹髮根，這樣可以讓髮根站立起來，等到正常放下頭髮的時候，看起來整體造型會更為立體，臉蛋也會有變小的感覺。

▲Jessica,歌手,髮型,造型,髮品,保養。（圖／jessica.syj IG）

2.浪板夾夾髮根

即使頻繁染燙，Jessica的髮質依舊是屬於比較直順的類型，為了讓髮型有澎鬆度、不是貼在頭皮的感覺，她會使用浪板夾夾髮根的位置，大約兩個浪板夾的寬度，有點像是玉米鬚造型，讓髮根具有支撐度，而且只夾內層的頭髮，外層就讓它自然覆蓋，遮住裡面有做造型的髮絲。

▲Jessica,歌手,髮型,造型,髮品,保養。（圖／jessica.syj IG）

3.梳子壓吹

有時候想要大旁分的Jessica，也會利用梳子將髮絲較多的一邊，先梳順髮根一點點、逆著推一下，然後迅速用吹風機吹，這樣可以讓髮根擁有蓬鬆感，有時候也會使用小鐵夾，把髮根夾起，再用吹風機吹，就可以擁有立體的造型。

▲Jessica,歌手,髮型,造型,髮品,保養。（圖／jessica.syj IG）

4.乾洗髮噴霧加強

在頭髮夾好之後，Jessica還會使用乾洗髮噴霧，噴在髮根的位置，讓頭髮乾爽、立體，不會有那種油油膩膩、貼在頭皮上的感覺，同時可以防止頭髮因為油膩變得扁塌，蓬鬆感也會持續比較長的時間。

關鍵字：

Jessica, 歌手, 髮型, 造型, 髮品, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王

章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

章子怡彩妝師教妳刷出「太陽花美睫」　3大步驟、挑選對的產品都很重要

讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！ 風靡香氛圈的Le Labo中性調　限定城市香水再次掃蕩香迷荷包 表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手 MINISO名創優品傳8月底撤台　店內祭出「買三送二」狂清貨 能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連 最受男人寵愛的三大星座女！TOP 1簡直就是被捧在手心的女王 信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面