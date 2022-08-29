Jessica超在意頭髮要蓬鬆！4秘訣讓臉變小、髮根超立體

記者李薇／台北報導 圖／jessica.syj IG

歌手Jessica參加大陸綜藝節目《浪姐3》，超強的唱跳實力讓人驚艷，人氣也再次翻漲，每每刷到她的IG，總是按鑽數超高，還曾有粉絲問她維持美麗髮型的秘訣，她分享，覺得自己頭髮最重要的美麗關鍵就是蓬鬆，會透過4種方式來製造出立體髮根。

1.倒著吹頭髮

當洗完頭、頭髮差不多吹到半乾的時候，Jessica就會把整個頭往下，讓頭髮垂到地板上，然後倒著吹髮根，這樣可以讓髮根站立起來，等到正常放下頭髮的時候，看起來整體造型會更為立體，臉蛋也會有變小的感覺。

2.浪板夾夾髮根

即使頻繁染燙，Jessica的髮質依舊是屬於比較直順的類型，為了讓髮型有澎鬆度、不是貼在頭皮的感覺，她會使用浪板夾夾髮根的位置，大約兩個浪板夾的寬度，有點像是玉米鬚造型，讓髮根具有支撐度，而且只夾內層的頭髮，外層就讓它自然覆蓋，遮住裡面有做造型的髮絲。

3.梳子壓吹

有時候想要大旁分的Jessica，也會利用梳子將髮絲較多的一邊，先梳順髮根一點點、逆著推一下，然後迅速用吹風機吹，這樣可以讓髮根擁有蓬鬆感，有時候也會使用小鐵夾，把髮根夾起，再用吹風機吹，就可以擁有立體的造型。

4.乾洗髮噴霧加強

在頭髮夾好之後，Jessica還會使用乾洗髮噴霧，噴在髮根的位置，讓頭髮乾爽、立體，不會有那種油油膩膩、貼在頭皮上的感覺，同時可以防止頭髮因為油膩變得扁塌，蓬鬆感也會持續比較長的時間。