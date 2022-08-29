持香有秘訣！專家：香水只要噴「5個地方」，香氣環繞一整天

▲香水持香有技巧。

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季要怎麼噴香水呢？噴在空氣中的讓自己沐浴在香水下的方法太浪費，如果噴太多搭上汗味又會有股酸味，噴上頭髮又會傷髮質，該怎麼噴能夠持香又像身體飄出的內建香氣呢，專家分享以下3個重點請看仔細。

#全身噴5個位置就夠

想要身體內建舒服香氣，噴對位置就行，首先容易流汗的位置絕對不能噴，而全身只要噴5個位置就夠，分別是手腕內側偏下方，因為噴太上面容易被水洗掉，再來是手肘、鎖骨、耳朵連接脖子的肌膚，最後是腳踝內側，只要噴滿這5點，就能夠讓香氣立體環繞。

#無香味乳液打底

夏季特別有不容易留香的問題，想要香味持久，建議可以用無香味的保濕乳液打底，想要頭髮散發香氣的話，除了挑選髮香噴霧，也可將香水噴在梳子上再梳髮，記得只要梳在髮尾部位，較不怕傷髮質。

#香水噴在衣服下襬

香水噴滿全身會讓人反感，如果想要全身都散發舒服氣息，建議前一天可將衣服掛起來，噴在衣服下襬、肩膀位置，褲子則可噴在口袋內側、褲管，裙子的話則噴在下襬，因為香味是由下往上散發，這樣就能讓你一整天都會有若有似無的香味。

▲Dior J’adore澄淨香氛，50ml，4,500元。

以格拉斯茉莉，調和著感性白玉蘭、大馬士革玫瑰、依蘭依蘭和忍冬，香水內不含一絲酒精，成分僅以花和水打造，同時保留最原始的花卉香氣。

▲CHANEL 香奈兒梧桐影木香精，15ml，8,280元。

精選木質香調的梧桐影木香精，揉合香根草、雪松與香草氣息，搭配鳶尾花香調，在皮革的烘托下優雅迸發，而香草氣息則與香根草朝氣蓬勃地一同綻放。

▲EX NIHILO 迷走緋花淡香精 台北限定版，100ml，11,000元。

極致溫柔感性的麝香香氣，為迷走緋花淡香精增添更細膩動人的魅力，搭配經典牡丹元素，勾勒令人迷戀神往的台北城。

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