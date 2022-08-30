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專家曝秋季更容易「曬老」，防曬別偷懶！戶外首選1種功能

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▲▼專家曝秋季更容易曬老 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲秋季更容易曬老，防曬依舊很重要。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導　

時序即將進入夏秋換季，有些人對於防曬就開始鬆懈，覺得可以開始偷懶、可擦可不擦，但其實近來氣溫居高不下，紫外線也依舊強烈，忽略防曬小心肌膚受傷，曬黑之餘還會被曬老！

保養專家指出，即使進入陽光不強的秋冬，雖然作用在表皮層的UVB比起夏季的直射，在秋季因太陽漫長的斜射路徑而明顯下降；但穿透力強的UVA並不會因季節而有過大的落差，依然會穿透雲層和玻璃，直達皮膚真皮層，使肌膚失去彈性、鬆弛、產生皺紋。簡單來說，秋冬雖不易曬紅曬傷，卻更要注意容易曬黑曬老。

因此，防曬與氣溫高低沒有絕對的直接關係，不管秋老虎熱不熱、日照是否趨緩，防曬還是不能掉以輕心，但可依氣候變化和個人生活型態，挑選、更換合適的防曬產品，比如常待在室內的人可選物理型或依其他如潤色、質地等需求挑選，戶外則建議廣譜防曬為首要。以下幫你搜羅5款帶有不同功效的防曬產品，潤色、輕盈質地，可依膚質、使用習慣來挑選最適合自己的一款。

▲▼專家曝秋季更容易曬老 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Omorovicza 多效礦物防曬BB霜，SPF20，50ml，NT$800。

質地清爽、不含矽靈的純物理性防曬潤膚霜，能輕鬆融入肌膚，保護肌膚，內含維他命C及專利「礦泉護膚導入科技」，可亮白膚色、使肌膚柔軟年輕，同時帶有潤色效果。

▲▼專家曝秋季更容易曬老 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Dr. Barbara Sturm抗UV防曬精露，SPF50，30ml，NT$4,800。

運用多種清爽型複合化學濾光防曬劑的廣光譜化學型防曬，質地輕盈可快速吸收不黏膩，在肌膚上留下輕微柔嫩的光澤感，使後續妝感更服貼。更添加油溶性維他命C、肌肽、洋甘菊與綠茶萃取等，可幫助抗氧化、舒緩肌膚。

▲▼專家曝秋季更容易曬老 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲RéVive 光采再生活膚日霜，SPF30/PA+++，50ml，NT$6,800。

RéVive於25週年的今年重磅推出經典活膚霜的日間防曬版「光采再生活膚日霜」，蘊含獨家抗老核心「肌因再生賦活科技」、高效煥膚因子水飛薊素、深海紅藻、維他命C、E、維他命原B5，在抵禦紫外線傷害的同時，強化肌膚防禦屏障，並維持肌膚長效滋潤。

▲▼專家曝秋季更容易曬老 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲EVE LOM 全天防護緊緻保濕乳，SPF50/PA++++，50ml，NT$3,100。

結合日霜與防曬功能的全方位高效防曬乳，提供肌膚保護、對抗UVA與UVB的同時，添加菸鹼酸、金鈕扣花萃取和維他命C&E ，可強健肌膚、提高防禦力，並為肌膚維持保濕、明亮、緊實。

▲▼專家曝秋季更容易曬老 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Shiseido 碧麗妃璀璨亮白隔離乳，SPF50+/PA++++，50ml，NT$1,800。

碧麗妃全新「極喚精靈系列」推出亮白隔離乳，有著高效防護力，能為肌膚抵禦外界損傷，並以獨家「植萃能量複合成分H」偕同維他命B3精華、銀杏葉精萃，淨白透亮更同步撫平細紋。

►保養專家曝「5大防曬誤區」超多人犯！塗錯白做工還浪費錢

►皮膚科醫師教「正確挑選防曬」3大要點：防曬係數不是越高越好

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關鍵字：

保養, 護理, 防曬, 挑選, 秋季, 防曬乳

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