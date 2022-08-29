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一天活成48小時不是夢！學會這5件事情，輕鬆成為「時間管理大師」

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

每天每個人都是很公平的24小時，但是對有些人來說，卻可以高效運用每一分鐘，把每天過得像是擁有48小時一樣，全面照顧家庭、生活跟工作，擁有這樣的效率，其實可以透過5個秘訣做到，而且是每個人都可以練習，成為「時間管理大師」。

▲時間,管理,人生,規劃,時間管理,。（圖／pexels）

1.超強的決策力

每天的生活其實都是在考驗你的決策力，小到中午吃什麼、大到工作上面的決斷，都是一個又一個需要決策的問題，但大部分的人在這些決策上，常常都會優柔寡斷，想東想西，要知道，有高的決策力，才能帶來高效的行動力，省下很多遊蕩的時間。

▲時間,管理,人生,規劃,時間管理,。（圖／pexels）

2.斬斷內在情緒的煩惱

這世界上只有三種事情，自己的事、別人的事、老天的事，很多人都會不斷被後面兩者影響，一整天都在煩惱、思考甚至焦慮，其實仔細一想，別人的事跟老天的事，都是「身外之物」，不值得花太多時間跟精力在上面，比如擔心好友感情狀況、恐懼自己看不見的未來等等。其實只要做好自己，其他的事情就不要太執著，就可以減少許多內在情緒的煩惱。

▲時間,管理,人生,規劃,時間管理,。（圖／pexels）

3.把自己活成漏斗

時間對每個人都是一樣的，不會因為不同人而有所不同，所以要懂得像是漏斗一樣，簡化、過濾，把需要自己做的事情、可以創造更大價值的事情擺在第一位，其他可以交給適合的人去做，沒必要的交際應酬就拒絕，不要讓自己為了不重要的小事，忙得焦頭爛額。

▲時間,管理,人生,規劃,時間管理,。（圖／pexels）

4.善用零碎的時間

像是很多工作上面的構思、想法，不要等坐到電腦前面，才開始思考，而是在洗澡、做家事的時候，就可以邊做邊想，等到真正上電腦了，只是把剛剛的想法做輸出，編彙成文字或是檔案，更加善用每分每秒。

▲時間,管理,人生,規劃,時間管理,。（圖／pexels）

5.高效休息

無論自己的時間有多忙，建議都要每天花上半小時的時間，進行高效休息，不是無目的的滑手機、追劇，可以透過冥想、睡覺、閱讀、運動等等，讓自己放鬆下來，這樣有助於大腦在其他時間更高效地運轉，不會當機。

關鍵字：

時間, 管理, 人生, 規劃, 時間管理

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