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專家：「超簡單4招」解救頭皮痘，男生別錯用女友洗髮精

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▲▼專家：「超簡單4招」解救頭皮痘 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲男女頭皮困擾不同，洗髮精不該用同一瓶。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

酷暑曝曬會使頭皮溫度升高、水分流失，午後陣雨則會讓頭皮潮濕，淋到雨甚至滋生細菌，因此夏天是頭皮最好發痘痘的季節，頭皮痘該如何解救呢？好剪才髮型師Enso教你從4件事下手。

#選對洗髪精：避免錯用引發敏感

常見的錯用像是男友錯用了女友的修護髮絲洗髮精，過多的護髮成分或矽靈附著在男士頭皮上形成堆積、產生痘痘；又或者是本身出油量大，得盡量選擇植萃成分、無矽靈的洗髮精，才能真正無負擔的洗淨頭皮；如果女生有洗淨頭皮又得修護髮絲，Enso建議每次洗髮洗兩遍，第一遍洗出油、第二遍洗一般洗髮精，再搭配髮膜才能真正洗乾淨又修護髮絲。

▲▼專家：「超簡單4招」解救頭皮痘 。（圖／Unsplash、Pexels）

#適當溫度，不過熱避免油水失衡

洗澡的時候很多人喜歡洗「越燙越好」，但頭皮洗到過熱的水會導致頭皮溫度過高、水分流失過多，容易引起油水失衡，產生出油情形，因此洗髮時記得溫度控制在30-38度間最好。

#女生使用護髮產品，請從髮中開始塗抹

許多女生浴室裡堆滿各式護髮膜、護髮乳、修護素各式產品，但進行居家髮絲養護最忌諱造成頭皮負擔，護髮品請從髮中，也就是耳朵下方再開始塗抹，護髮品通常含有矽靈等修護成分，要避免沾到頭皮、才不會造成毛囊堵塞，同時也要在護髮後充分清洗。

▲▼專家：「超簡單4招」解救頭皮痘 。（圖／Unsplash、Pexels）

#陽光曝曬後，需噴頭皮保濕水或精華

台灣上班族有一半以上以機車往返通勤，而其中外出跑業務的通勤族更是不在少數，只要經過陽光曝曬，頭皮溫度上升、容易流失水份形成出油，因此需要在曝曬後噴塗頭皮水，維持保濕，每天洗髮後更需要加強噴塗頭皮保濕精華，維持頭皮油水平衡。

►虛胖不是胖！營養師曝「消水腫6招」，做對整個人瘦一圈

關鍵字：

頭皮痘, 清潔

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