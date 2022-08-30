揭開IU好肌膚秘密！關於夏季「美容油」疑難雜症，一次回答

▲夏季不妨試試美容油搭配化妝水濕敷。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來油保養正夯，像是韓星IU就曾透露自己的美麗祕訣是在上妝前會混和美容油和化妝水，濕敷全臉5分鐘，接著上妝後就能讓底妝更服貼，美容油其實比你想得更輕盈，夏季使用也適合。



油保養的好處是它的成分與人類皮脂相似度高，可輕鬆被肌膚吸收，如玫瑰果、摩洛哥堅果、荷荷巴等，都富含人體需要卻無法自行產生的不飽和脂肪酸、維他命與礦物質，對延緩肌膚老化、保濕、膠原蛋白生成都很有幫助。

但仍有不少人擔心，炎熱夏季適合用油嗎？依定美時尚診所林依吟院長分享，台灣夏天雖然氣候炎熱，但人們長期坐辦公室或處於室內空調的環境中，肌膚容易變得乾燥，所以使用油保養可以幫助肌膚鎖住表皮水分；而終日在外奔波的人，因日曬，肌膚也容易受損，建議可在晚上做完臉部清潔後，以油保養進行修復。

油性肌膚用油適合嗎？林院長表示必須先分辨自己肌膚是真油還是假油，因為許多人是假油、代償性出油，是皮膚清潔過度、去角質受損，反而使肌膚分泌更多油脂，這時就必須補油來加強保濕，且即使是油性肌膚，皮膚也會老化，一旦出現乾紋、肌膚受損，便需要補油做修護。

那麼油保養會致痘嗎？其實痘痘生成的原因很多，有時吃花生、經常用手摸臉都會長痘痘，不全然是油的關係，況且好的油不會阻塞你的毛細孔，還可讓肌膚維持在弱酸性，反而比較不容易長痘。

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