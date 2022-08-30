Selina肌膚好到靠「素顏」就拿下男友！邁入40歲曝：滿意現在狀態

▲Selina出席活動曝很滿意自己現在的狀態。

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

美妝大牌Dior頂級保養「精萃再生玫瑰系列」推出全新一代賦活乳霜，新品發表會請來「玫瑰大使」Selina任家萱到場分享搶先體驗使用感，保養有成的她不僅自信透露很滿意自己現在的狀態，更在主持人阿Ken的「逼問」下嬌羞透露，現在肌膚狀態好到靠「素顏」就擄獲男友的心，「第一次見面時，我就是素顏。」

連續3年擔任迪奧玫瑰大使的Selina，29日穿著千鳥格排扣上衣搭配黑色長裙優雅現身發表會現場。熱愛保養她即使邁入40歲階段，肌膚依舊澎潤會發光，讓她直呼「我覺得40歲現在的我，是對於一切都滿意，也很滿足的狀況。」

但她也坦言，40歲後肌膚和30歲比起來就是不一樣，多了一些小紋路，在澎度上會跟年輕時有一點差別，「所以像我自己在40歲選擇的保養品，我會注重像是乳霜的質地，是不是夠保濕，或是能夠讓我的肌膚更緊緻、會更豐厚。」

她表示每天晚上的保養時光是她的「me time」，每天一定會用最愛的「小粉鑽精華」精萃再生玫瑰微導精露搭配這次搶先體驗的「高訂玫瑰霜」，不僅肌膚變得更細緻，膚況也更健康，肌膚狀態好到人生巔峰，讓她先前拍攝電影，幾乎素顏上鏡也很有自信。

Selina透露男友曾讚她素顏漂亮，第一次與男友見面時也是素顏，在主持人阿Ken追問下，更透露曾在擦完Dior保養後被男友大讚「寶貝妳好香！」，精萃再生玫瑰系列可說是為這段新戀情獻上不少神助攻。

她也分享，有時候難免有工作很忙、很疲累的時候，但再怎麼累都一定會做好清潔和卸妝，如果真的想偷懶保養時，就會直接拿「高訂玫瑰霜」用厚敷的方式，讓肌膚能獲得瞬間的滋潤、舒緩，一罐搞定保養。

除了外在的保養，對於內在的保養她也很重視，她透露自己最近也開始認真調整作息，希望養成早睡早起的習慣。她還很注重每天的喝水量，每天都會喝3000c.c.的水，幫助促進循環代謝；還有飲食均衡也不能少，尤其特別注重多補充深綠色蔬菜。

▲Dior 精萃再生玫瑰賦活乳霜，50ml，NT$14,000。

「精萃再生玫瑰系列」今年以再生醫學概念，推出「高訂玫瑰霜」精萃再生玫瑰賦活乳霜，以全新玫瑰胜肽複合物搭配玫瑰果萃取，穩定膚況、修復老化痕跡，全面提升肌膚平滑度、細緻度與彈力。全新包裝不僅鑲嵌上迪奧高訂「羅盤玫瑰」設計，更採用永續環保工藝，運用環保玻璃、再生紙材，更推出填裝瓶，減少碳排量。

更多滋潤抗老乳霜

▲Melvita 王者玫瑰凝水彈力霜，50ml，NT$1,580。



新添加有著「沙漠玫瑰」稱號的南非復活草及犬薔薇花瓣、花果，搭配植物性玻尿酸與維他命C、E，逆轉乾燥、細紋、鬆弛、暗沉4大初老問題，滑順奶油質地一抹就化開，迅速吸收。

▲東森自然美 BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜，50g，NT$3,680。



專利雞尾酒配方搭配日紐雙胎盤原液、4D胜肽微絲等成分，能分層抗老護理，恢復肌膚彈性、強化肌膚防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量。

▲AHC 超微導B5能量修護賦活霜，50ml，NT$1,250。



添加高濃度維他命原B5、玻尿酸精華及積雪草、洋甘菊萃取，可舒緩、修護乾燥敏弱肌膚，並強化肌膚抵禦力，同時為肌膚滿注澎彈水分，維持肌膚健康光澤。

►夏秋換季必備5款「保濕舒緩」面膜！ 快速補水更安撫肌膚

►星・變美／47歲佘詩曼凍齡美肌比少女還好！4保養秘訣養出發光肌