卡地亞造型腕錶大師　經典作品激發新火花

▲1911年繪製的卡地亞山度士Santos- Dumont錶。。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）於錶界樹立不少經典之作，可謂造型腕錶大師，百年來與時俱進，無論是方形或弧形，矩形或橢圓形，其原創設計時尚且雋永，從Santos、Tonneau、Tortue、Baignoire、Tank、Pasha、Ballon Bleu和Clé de Cartier 腕錶及Drive de Cartier腕錶系列都能窺見此特色，而今年力作從經典中激發出新火花，彰顯品牌於設計與製錶領域的佼佼者地位。

▲Santos de Cartier腕錶超大型款。

經典中的經典

方形錶款代表作為Santos系列，1904年路易卡地亞為飛行員Santos-Dumont打造了錶壇史上首只戴於手腕上的現代腕錶，方便讓他在空中駕駛時掌握時間，1911年正式開啟了方形圓角搭配弧形錶耳、錶圈外露螺絲的Santos腕錶傳奇。

▲錶界經典的坦克錶與設計手稿。





▲卡地亞紐約1935年為MDIVANI, BORN LOUISE VAN ALEN公主繪製的Tank Cintree腕錶設計圖。



卡地亞勇於挑戰、創新的精神，1917年問世的Tank坦克腕錶做了最佳詮釋，顛覆當時錶界傳統圓形錶殼設計，路易卡地亞以坦克車俯瞰圖為靈感，將坦克車履帶化為錶耳、錶殼形似坦克車身，嶄新的方形錶震撼錶界，至今仍深受品味人士喜愛，變奏版的坦克錶持續予人驚喜，1989則推出錶殼更為修長且略帶弧度的Tank Américaine腕錶，1996年創作完美正方形比例的Tank française 腕錶，2012年則將上鍊錶冠無縫整合於錶耳內成就小巧的Tank Anglaise腕錶。

▲Tank Américaine腕錶小型款。





▲Tank française腕錶中型款。





▲Tank Anglaise腕錶小型款。



誕生於80年代的Panthère de Cartier腕錶，迄今看來仍前衛時髦，以珠寶為概念打造的方形的錶殼配上靈活的金質錶鍊，讓人聯想到卡地亞招牌美洲豹的矯健姿態，不僅佩戴起來舒適，也在腕間閃耀性感光芒，深受女性喜愛。





▲Panthère de Cartier 腕錶中型款。



關於圓形，卡地亞也有非凡的演繹，2007年發表的Ballon Bleu de Cartier腕錶，錶殼宛如一枚鵝卵石，正面與背面都略呈渾圓的弧形，上鍊錶冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，上演圓中帶圓概念，由於上鍊錶冠的影響，使羅馬數字偏離了一般的軌道設計，優雅風格吸引英國威廉王子購入，送給凱特王子妃作為結婚周年禮物。

▲Ballon Bleu de Cartier腕錶大型款。



2022年焦點之作

Tank腕錶黑色版本

Tank坦克腕錶自1917年誕生以來備受推崇，1922年經過重新設計將錶殼拉長延伸，錶耳更為精緻、邊角也更圓潤的Louis Cartier腕錶，而1977年誕生的Tank Must以單色面盤設計著稱。兩款代表作回歸，以時尚圈經典不敗的黑色外觀再度引領風潮，一款是配備真漆黑色錶盤的Tank Louis Cartier腕錶，與18K金錶殼的璀璨光澤形成強烈對比。

▲Tank Louis Cartier 18K金錶大型款。





▲Cartier Tank Must精鋼錶大型款。

新一代的Tank Must腕錶也呈現全黑錶盤，採用精鋼材質，彰顯鮮明個性，備有大型款與小型款，是男、女皆宜的優雅錶款。

▲Panthère de Cartier美洲豹腕錶金褐色錶盤款。





▲Panthère de Cartier美洲豹腕錶分別有午夜藍（左起）、金色與黑色錶盤色調。

Panthère de Cartier彩色錶盤

Panthère de Cartier美洲豹腕錶的取名源自於靈巧的錶鍊，柔軟靈活的拋光弧形鍊結猶如美洲豹的矯健身姿，散發出活力光彩，深受女性喜愛。今年卡地亞推出4款新作，分別以玫瑰金、黃K金與精鋼打造，分別搭配金褐色、金色、午夜藍或黑色錶盤色調，獨特之處是錶盤的對角線設計反轉光影鏡像，隨著光影流轉綻放璀璨光芒。

▲卡地亞推出錶盤點綴21顆美鑽的華麗版Ballon Bleu玫瑰金鑽錶。





▲Ballon Bleu玫瑰金鑽錶推出皮錶帶與鍊帶款式。

Ballon Bleu玫瑰金鑽錶

英國凱特王子妃貼身佩戴的卡地亞Ballon Bleu腕錶，今年迎來華麗版本，推出太陽紋面錶盤上錯落點綴21顆美鑽的設計，而過往的軌道式內圈則改由18K玫瑰金材質的金珠與時標繞成圈，不變的是12時位置依然為羅馬數字時標，華美

裝飾讓錶款如同珠寶般閃耀迷人魅力，備有錶圈未鑲鑽與鑲鑽款式，各有搭配皮錶帶與貴金屬鍊帶可供選擇。