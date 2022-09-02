跟BLACKPINK學拍照姿勢！Lisa手肘成直角、Jisoo身體微側視覺顯瘦5kg

文／美人圈

韓國女團BLACKPINK回歸啦！除了全新單曲外，也帶來世界巡迴的演唱會好消息，根本是對BLINK們的福利大放送。已然是風靡全球的世界級女團的她們，經常在個人社群上分享生活日常，除了穿搭造型外，成員們的拍照姿勢也同樣超吸睛，以下帶來BLACKPINK實用的拍照技巧， 擺出這些姿勢， 瞬間拔高你的IG發文檔次。

BLACKPINK拍照姿勢1：微抬肩膀削出骨感

不管怎麼擺拍，都拍不出時尚感嗎？其實善用肩膀就可以拍出模特級pose！簡單來說，就是讓「肩膀有戲」，稍微將一邊肩膀壓低、頭向另一側擺，或是將身體轉側，讓肩膀微微抬起，這樣即便沒有直角肩也可以給人相當骨感的效果。





新手們可以先從「開肩」開始，千萬不要彎腰駝背、看起來會非常沒有精神！保持抬頭挺胸的姿勢，保持著面無表情的姿勢，簡單就能拍出時髦態度。









BLACKPINK拍照姿勢2：手機對鏡自拍

對於比較害羞、不敢自信表達肢體動作或是不擅於擺拍的女孩，可以學學我們智秀女神。很多人應該不知道，大多數的服裝店家穿衣鏡，其實都有經過特製拉長身型效果，所以對於姿勢要求相對不高，只要喬對角度也可以看起來超顯瘦，因此非常適合拍穿搭或是與姐妹們合照。









BLACKPINK拍照姿勢3：關節成直角 手臂懸空不壓肉

想要讓身形在視覺上更纖細，使用讓手肘、膝蓋關節成直角絕對是不失敗又簡易的方法！讓身體呈現三角形的形狀會增添畫面的穩定性，同時又不失靈活、豐富性的視覺感受。不過記得，一定要把手臂懸起，才不會有暴露掰掰肉的風險，還有一點要特別注意，屈臂、屈膝時，只要自然彎曲關節，千萬不要「夾緊」否則肉肉一樣會被擠出來呦！





宜避免身體完全正面朝向鏡頭，稍微地往兩側斜一點或是直接轉側，會讓身體橫向的幅度較窄、看起來瘦一些。





BLACKPINK拍照姿勢4：身體向前傾肩膀內凹秒變紙片人

拍攝時，正面筆直站著拍顯得很呆板，稍微把身體的重心向前傾斜，有利於突出身體曲線。也可以讓身體微側、稍微把肩膀往內凹更顯得背薄，視覺直接顯瘦5公斤～









也可以讓手隨意垂放在身側，屁股微微的翹起，除了展現出姣好身材，畫面也更顯活潑、俏皮。





BLACKPINK拍照姿勢5：利用手部營造輕鬆隨性感還可遮肉

大家在拍獨照時，想必都會有「手不知道放哪裡」的困擾。比「YA」姿勢不是不行，不過停留在半空中會顯得超尷尬，讓人聯想到遊客照。若是單純的半身照，可以選擇將手部放在頭部、頸部、臉等，讓人物填滿畫面三分之二，稍微留下一點留白，視覺上單純又好看。









如果是中景或是全身照，則可以把手部自然的垂放在腹部，除了可以稍微遮擋小肚腩，也可以呈現出慵懶的氛圍。





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