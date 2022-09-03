韓國秋冬髮型5大趨勢！仙氣美人魚藍必染、秀智漫畫瀏海超有女人味

文／美人圈

2022年已經過完了三分之二，準備迎接秋冬的到來，除了時尚界服飾開始換季，髮型也有新趨勢！以下小編帶來了韓國秋冬髮型5大趨勢，除了有BLACKPINK Lisa及aespa winter都在染的焦糖暖棕色外，宋慧喬的零層次短髮也超吸睛，想要跟上最新潮流，跟著此篇換髮準沒錯～

2022韓國秋冬髮型趨勢

1：焦糖暖棕色

BLACKPINK在上個月日正式回歸！除了帶來全新單曲，團員們也以新造型華麗登場。其中Lisa將原本的淺金髮，換上焦糖暖棕，帶有一絲紅調的棕色系，對黃肌女孩來說相當友好，可以襯托出肌膚的白皙感，還可以讓髮質顯得蓬鬆柔軟，在陽光的照耀下更顯得動人。





除了Lisa以外，韓國新女團aespa中的團員winter也換上同款髮色！在比較昏暗的光源下，髮色更接近一般的深棕調；到了明亮的光線下，更帶出髮色中的紅棕感，更有女人味。





2：美人魚藍色

除了暖調的暖棕髮色外，這季藍色調髮色也是必染的大勢髮色！TWICE定延這次換上相當先氣的長春花藍色，以霧感的藍色基礎上，加入些許的紫色調，讓髮色呈現出滿滿的仙氣氛圍。





而多賢則是換上相對低調的藍黑色。這款髮色會帶有一絲灰霧感，在對的光源下才會透出些微的藍調，相當具有神祕氣息，因此很適合不喜歡太過張揚髮色的人。最棒的是，藍黑色不需要進行漂髮退色的動作，不用擔心髮質，再加上視覺上有收縮的作用，染完後自動瘦小臉，絕對是今年秋冬必染髮色！





3：無層次齊短髮

宋慧喬出席FENDI時裝秀，以一頭俐落短髮搭配上髮尾的微彎捲度，坐在觀眾席中根本比秀台上的模特還要吸睛！宋慧喬是標準的圓方臉，除了面部偏短外，還有下顎方正、高顴骨的問題，不過與下巴切齊的短髮搭配中分長瀏海，輕鬆的修飾以上痛點，讓臉型更加流暢，同時還拉長整體比例。





4：蜂蜜茶棕色

髮型教科書太妍在這次與其他少女時代團員們強勢回歸後，再度換髮，將頭髮剪至肩上位置，搭配上蜂蜜茶棕色讓人眼睛為之一亮！以沉穩的茶棕色注入上蜂蜜般的色澤，是一款不會過深、過淺相當自然的日常髮色。在自然光源下髮絲間散發的蜂蜜色會更加明顯，低調又沉穩的質感髮色，真的是不挑風格、膚色的百搭高級色，若是換髮沒靈感，不妨試試看~





5：漫畫瀏海

秀智女神又剪瀏海啦～有別於以往的空氣瀏海，換上帶一點厚度的漫畫瀏海超有女人味！漫畫瀏海帶有些許的重量，但又沒有一般的齊瀏海給人厚重呆板的印象，好整理同時又有聚焦五官的作用，凸顯出漂亮的眉眼，讓眼神充滿迷濛的氣息。





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