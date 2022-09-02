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排煙燒烤爐4990元→2680元　中秋趴必備、燒肉想吃就吃超爽

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文／C編

緊接著就是中秋連假，很多人早已經有烤肉的計畫，不想外出吃燒烤人擠人，「Her森森」推出「大家源排煙油切燒烤爐」，在家裡就可以享受美味的烤肉，原價4990元、特價2680元，現省超過2000元，趁現在入手，從此不只中秋節，隨時想吃燒肉都沒問題。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲大家源,燒烤爐,燒烤,烤肉,中秋,。（圖／Her森森）

▲大家源排煙油切燒烤爐TCY-371501，原價4990元、特價2680元，點我購買

在家裡吃燒烤，在家烤肉最擔心的就是油煙充斥整個空間，味道難以揮散，或是擔心烤爐引發危險，這款排煙油切燒烤爐，具有排煙機強力風輪，可以迅速抽風，並且透過水過濾原理，吸附大部分煙霧，居家烤肉也安全無煙。

不只是無煙設計很貼心，這款燒烤爐還有6段式火力可以調整，包括100度、120度、160度、180度、200度、230度可以選擇，輕鬆控制火力，食材不燒焦，吃起來更加健康，採用的是S形加熱管，導熱速度快，耐高溫、耐腐蝕。

燒烤爐搭載的烤盤剛好與S形加熱管錯開，因此食材油脂不會滴到加熱管上，也不會產生清潔困難或是多餘的油煙問題，非常方便又實用，烤盤為不沾的設計，加上全都可以拆卸分離的設計，清潔上不用擔心刷不乾淨，可以迅速搞定。

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▲大家源,燒烤爐,燒烤,烤肉,中秋,。（圖／Her森森）

▲大家源排煙油切燒烤爐TCY-371501，原價4990元、特價2680元，點我購買

「Her森森」推出「大家源排煙油切燒烤爐」，原價4990元、特價2680元，小額投資就可以換來巨大的方便，輕輕鬆鬆就能吃到美味的烤肉，而且還可以在家裡聚會，絕對是最佳的烤肉選擇。

關鍵字：

大家源, 燒烤爐, 燒烤, 烤肉, 中秋

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