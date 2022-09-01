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上班穿衣不及格的5個指標　只穿名牌、品味過剩「其實不懂穿」

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▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲職場上的穿著可以間接透露你個人的個性跟觀察周邊的能力。（圖／unsplash）

編輯／借借

許多人都為職場上不知道怎麼穿而有點困擾，因為現代社會有眾多辦公室型態，穿著也可能因為工作類型、行業與職位等等，會有不同的差別，上班穿衣除了是種學問，也能反應員工的個性、觀察力跟團體概念，但其實仔細思考，穿什麼也別讓自己壓力太大，可從5個指標檢視你工作衣著是否不及格，若以下指標你都不符合，目前你的穿著都很ＯＫ。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

全身上下都名牌
精品確實是一種購買力的指標，但不是品味的指標，連香奈兒女士都會以親民的串仿珍珠項鍊與珠寶混搭，全身昂貴與高調LOGO的名牌只會讓人給你兩個評論，炫富跟信心不足。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

跟客戶有差距
在工作上經常跟客戶、廠商或其他委外單位合作時，衣著的風格跟樣式有差距，甚至無法平起平坐，不是一個好主意，這樣可能造成對方的尷尬，「你是不是不在乎這場會議？」、「我需要跟高中生穿著的人談正事嗎？」

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

看不出來你是上司
若你跟客戶開會，客戶卻常常認不出你是團隊中的領導者，代表你的衣著需要加強，你需要再重新升級你的外觀，讓初次合作的人在團隊中看出你是老大。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

穿著不符合你的資歷
交換名片時，對方總是對你的頭銜或資歷驚呼「看不出來耶」，千萬別傻傻的想他只是稱讚我年輕而已，言下之意可能是你沒好好打理你的外型。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

品味過剩
這意思是「殺雞老用牛刀」，造成整辦公室團體形象的不平衡，明明是個工作下班後的小聚餐，然後你穿著上萬元的晚禮服出席，打扮得太過誇張，反之會造成別人的尷尬，每天穿得像上司的老闆，多少也對周邊同事形成無形壓力，如果你真的本很厚，可以戴支不錯的錶、穿雙讓你開心的紅底鞋，展現品味可以等到適當時機，不是平時上班的時候用重武器。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率, 衣著

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