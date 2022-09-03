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豪華海陸10件烤肉組才990元　爽吃特級板腱牛、松阪豬過中秋

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文／C編

中秋連假即將到來，烤肉的食材準備好了嗎？想找最划算的組合，一定要上「Her森森」，因為官網推出「中秋盛宴 無敵豪華海陸10件獨家烤肉組」，原價1980元、特價990元，平均每種食材只要99元，可以吃到美國特級板腱燒烤片等，真的超值得。

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▲中秋,食材,海鮮,牛肉,豬肉,雞肉,烤肉,Her森森,。（圖／Her森森）

▲中秋盛宴無敵豪華海陸10件獨家烤肉組，原價1980元、特價990元，點我購買

這次推出的10件烤肉組，食材包含南方澳鮮撈無鹽鯖魚、台灣活力白蝦、紐西蘭菲力骰子牛、鮮嫩無骨雞腿排、美國特級板腱燒烤片、西班牙頂級霜降松阪豬、加拿大黃金爆卵柳葉魚、日式梅花燒肉片、澎湖手工花枝丸等，肉類、海鮮一應俱全，吃得超過癮。

總共10件的烤肉組，絕對必吃的當然是美國特級板腱燒烤片，選用Prime高品質牛肉，可以說是美國最頂級的選擇，油花完整分布均勻，富有天然肉香，口感軟嫩適中不油膩；另一款就是紐西蘭菲力骰子牛，來自紐西蘭天然放牧的草飼牛，取自脂肪最少的腰內肉，汁多味美讓人無法抗拒。

不只是肉類，海鮮類也是非常豐富，其中，南方澳鮮撈無鹽鯖魚絕對是烤肉必備，從南方澳產地直送的無鹽鯖魚，現撈之後急速冷凍，讓人可以吃到原始的鮮味；另外，活力白蝦當然也是必吃，純淨無毒海水養殖的白蝦，經過嚴格檢驗、篩選，吃起來最是鮮甜。

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▲中秋,食材,海鮮,牛肉,豬肉,雞肉,烤肉,Her森森,。（圖／Her森森）

▲中秋盛宴 無敵豪華海陸10件獨家烤肉組，原價1980元、特價990元，點我購買

「Her森森」推出「中秋盛宴 無敵豪華海陸10件獨家烤肉組」，原價1980元、特價990元，一次10件組買到牛、豬、雞、海鮮，當然超划算，而且不用出門、直送到家，免運開吃當然爽度最高。

關鍵字：

中秋, 食材, 海鮮, 牛肉, 豬肉, 雞肉, 烤肉, Her森森

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