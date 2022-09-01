寶璣Breguet Classique新錶演繹現代優雅風格　生動月相質感取勝

▲寶璣Classique Calendar 7337 18K白金腕錶，1,388,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）融合純粹美感與精巧細節的Classique系列，是經典中的經典，品牌靈魂人物亞伯拉罕．路易．寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）不僅是製錶大師與發明家，也引領時計的新古典風格藝術風潮，設計了鏤空指針、機刻雕花圖案以及1812年懷錶首見偏心錶盤，成就今日的Classique系列，新款Classique Calendar 7337腕錶、Classique Dame 8068腕錶皆傳承招牌元素，但散發當代氣息，優雅雋永。

▲寶璣Classique Calendar 7337 18K玫瑰金腕錶，1,388,000元。

全新Classique 7337腕錶展現寶璣精巧的裝飾工藝，顯示時、分與小秒的偏心錶盤綴以「巴黎釘紋（Clous de Paris）」機刻雕花圖案，外錶盤則飾以圓形麥穗紋圖案；位於12時位置的月相為一大亮點，因為覆以藍色亮漆天空襯著手工捶打而成的金質月亮，圍繞四周的雲朵經過精細噴砂打磨處理而呈啞光質感，細小閃光金屬片如同星星般閃閃發亮，讓月相顯示栩栩如生；而實用的日期與星期窗分別位在2時與10時方向，清晰易讀。

▲寶璣Classique Calendar 7337腕錶的透明錶背可欣賞厚度僅2.4毫米的502型自動上鍊機芯。

從Classique 7337腕錶的透明錶背，可欣賞厚度僅2.4毫米的502型自動上鍊機芯，首先映入眼簾為圓形麥穗紋裝飾的白金自動盤，由於配置鏤空發條盒，讓機芯在視覺上顯得纖薄，同時確保恆定動力和穩定的性能，動力儲存45小時，此外，配備倒置直線型槓桿擒縱裝置，帶矽質擒縱叉和矽質擺輪游絲具耐磨又抗腐蝕特色，且不受磁場影響，因此能維持腕錶的高精準度，備有18K白金與玫瑰金兩種款式。

▲寶璣Classique Dame 8068玫瑰金腕錶，附孔雀藍和莓粉紅色的鱷魚皮錶帶供替換。

女錶新品Classique Dame 8068腕錶，則以快拆錶帶設計與多變風格吸引目光，寶璣首次推出一只腕錶套裝提供3條可替換錶帶，佩戴者無需使用任何工具，只要輕按錶帶下方按鈕即可移除錶帶，再以45至60度角將卡槽置於錶帶處末端，並與錶耳保持水平，然後再將心儀錶帶卡至定位，不傷美甲輕鬆為錶款轉換時尚風格，Classique Dame 8068腕錶原配黑色緞面錶帶，18K白金款隨錶附藍綠色和拜占庭紫色的鱷魚皮錶帶，而玫瑰金款則附孔雀藍和莓粉紅色的鱷魚皮錶帶，換上亮色系錶帶，立刻從優雅風格變身為活潑樣貌。

▲寶璣Classique Dame 8068 18K白金腕錶，附藍綠色和拜占庭紫色的鱷魚皮錶帶供替換。

具時、分與秒顯示的Classique 8068 腕錶，機芯與外型一樣講究，搭載537/3型自動上鍊機芯，其鉑金自動盤綴以圓形麥穗紋的手工機刻雕花圖案，配備直線瑞士槓桿擒縱裝置和矽質擺輪游絲，寶璣以內外兼具的設計擄獲女性芳心。

▲換上亮色錶帶的寶璣Classique Dame 8068腕錶洋溢活潑氣息，833,000元。

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