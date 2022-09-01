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泫雅愛用的櫻桃護唇膏不到200元　蓬鬆髮夾連SJ利特、少時Sunny都推薦

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文／美人圈

每次看到愛豆們精緻的妝髮，都讓粉絲們好想擁有同款，不過大家往往都會覺得，愛豆們常用的都是一些價格非凡的精品，但其實有時候愛豆私下愛用的卻是跟大家一樣的親民品牌，今天小編就為大家整理韓星私下超愛用的美妝小物，讓你輕輕鬆鬆也可以Get愛豆同款「美顏」。

JENNIE私下愛用物：Hera唇釉

JENNIE對於Hera的喜愛，相信每位BLINK都知道，在JENNIE的IG上也能時常看見Hera的身影，而JENNIE有次在IG上公開出了自己在後台梳妝的模樣，也可以看見所使用的唇彩就是Hera的唇釉。

JENNIE私下愛用物：Hera唇釉

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

Hera唇釉質地比較偏向唇蜜，有一點黏膩感，但是保濕力絕對超級讚，擦上時也會有冰冰涼涼的感覺，簡單一塗就能輕鬆打造出水潤豐唇，不過上唇後會因個人的先天純色而有所差異，唇色較深的粉絲們要先考慮後再入手呦！

JENNIE私下愛用物：Hera唇釉

▲Hera唇釉（圖／IG@herabeauty_official）

泫雅私下愛用物：Blistex櫻桃護唇膏

每次看到我們性感小野貓的大紅唇，都會不禁發出感嘆，就會好奇泫雅究竟是如何讓她的招牌紅唇如此亮眼。而泫雅本人也曾在IG中透露出自己私下愛用的護唇品，就是「Blistex櫻桃護唇膏」，這條護唇膏的價格也意外親民，200以內就可以入手Idol同款，真的超級心動！

泫雅私下愛用物：Blistex 櫻桃護唇膏

▲泫雅（圖／IG@@hyunah_aa，下同）

護唇膏斜口式的設計塗抹超級方便，一點也不髒手，乳霜質地在擦上後會有微微亮光，滋潤度非常足夠，也會散發出一絲絲的櫻桃香氣，還備有防曬係數SPF15可抵禦紫外線的強力襲擊，為我們保護好嫩唇的完美狀態。

泫雅私下愛用物：Blistex 櫻桃護唇膏

演員柳真與朴帥眉私下愛用物：SOKSAL 陶瓷刮痧板

演員柳真與朴帥眉曾在韓國知名美妝節目《Beauty and Beauty》，《Happy Beauty Day 》中推薦SOKSAL 陶瓷刮痧板，簡單步驟就能進行全身的按摩保養，朴帥眉更是公開分享自己私下常用的手法與刮痧方法。

演員柳真與朴帥眉私下愛用物：SOKSAL 陶瓷刮痧板

▲SOKSAL 陶瓷刮痧板（圖／MEDITHERAPY，下同）

刮痧板5面式的設計可以完整貼合身體全方面的線條，人體工程學的設計也能更針對患處進行深層按摩，而刮痧也可以加速身體循環、消除水腫幫助加強身體代謝，是個簡單又兼具養身的保養方式！

演員柳真與朴帥眉私下愛用物：SOKSAL 陶瓷刮痧板

少女時代「Sunny」私下愛用物：SOKSAL煥膚棉片

少女時代Sunny、Nine Muses倞利、 LABOUM率濱等愛豆，就曾在韓國知名美妝節目《Beauty and Beauty》中推薦SOKSAL煥膚棉片，將繁瑣的保養步驟簡化，用一片棉片就能輕輕鬆鬆讓肌膚煥然一新。

少時sunny私下愛用物：SOKSAL煥膚棉片

煥膚棉片內含7種天然萃取物，能夠有效的舒緩肌膚不適，就算是肌膚敏感者也可以使用，同時兼具去角質與保濕的功能，繁瑣的步驟和瓶瓶罐罐一次幫你完成！不過這是為身體專屬打造的煥膚棉片，千萬不能用來臉部清潔喔！

少時sunny私下愛用物：SOKSAL煥膚棉片

利特私下愛用物：EGOYO蓬鬆髮捲

Super Junior 利特曾經在韓國美妝節目《Beauty and Beauty》中分享自己蓬鬆髮根的秘訣，就是靠EGOYO的髮捲維持妝髮的蓬鬆度，不只利特，少時Sunny、Nine Muses倞利、 LABOUM率濱都曾經在該節目中透露出自己私下超愛用EGOYO蓬鬆髮捲。

EGOYO蓬鬆髮捲沒有電棒的安全疑慮與操作不當產生的奇怪髮痕，也沒有一般髮捲不自然與難維持的弊端，只要夾在髮根處以吹風機加熱，就能打造出長久維持又自然的蓬鬆髮根，齒梳的設計在使用時也可以順勢梳理頭髮，取下時完全不卡髮，體積小、操作簡單，手殘一族也能輕鬆上手！

利特私下愛用物：EGOYO蓬鬆髮捲

少女時代「太妍」私下愛用物：peripera霧面印記唇釉

太妍曾經在自己的Youtube頻道上帶著粉絲一同前往藥妝點補貨，間接就透漏出了太妍私下愛用的美妝品，而當時最讓太妍苦惱的就是「Peripera 霧面印記唇釉」，顏色美到讓太妍想把每個顏色都收入口袋。

韓星私下愛用物：peripera霧面印記唇釉

▲太妍在藥妝點補貨，公開愛用的美妝品（圖／太妍個人Youtube頻道截圖）

Peripera Ink Velvet 這款絲絨霧面質感的唇釉只要薄塗就有著超強的顯色力，輕易就能推開做暈染效果，而這款唇釉也有著不沾杯的質地，不喜歡補妝的美眉們絕對必收！

韓星私下愛用物：peripera霧面印記唇釉

▲Peripera霧面印記唇釉（圖／IG@peripera_official）

Hani私下愛用物：Avene抗敏保濕活泉水噴霧

Hani一直以來都有著白皙又通透的水嫩肌膚，在一次的影片中說到自己屬於乾性肌膚，在季節轉換時肌膚就會變得特別敏感，而她平常都是以這瓶「Avene抗敏保濕活泉水噴霧」來保持肌膚的完美狀態。

Hani私下愛用物：Avene抗敏保濕活泉水噴霧

▲Avene抗敏保濕活泉水噴霧（圖／IG@avenekorea）

Avene「抗敏保濕活泉水噴霧」是採用地下泉源抽取而來的泉水，含有輕量的礦物成分，對於肌膚的敏感、泛紅都有著極大的幫助，在炎炎夏日，它也是鎮靜肌膚快速降溫的好幫手喔！

Hani私下愛用物：Avene抗敏保濕活泉水噴霧

▲Hani。（圖／IG@ahnanihh）

TWICE娜璉私下愛用物：SENKA專科洗顏專科超微米潔顏乳

TWICE中擔任C位與大姐的娜璉是眾所週知的「果汁相」，白皙又透亮的皮膚每每看了都讓人羨慕不已，而娜璉也曾在彩瑛的直播中分享自己的日常保養方法，日常清潔愛用品也相當親民，就是開架的「SENKA專科洗顏專科超微米潔顏乳」！

娜璉私下愛用物：SENKA專科洗顏專科超微米潔顏乳

▲TWICE娜璉（圖／IG@twicetagram）

相信大家對於SENKA專科潔顏乳一定相當熟悉，是個兼具保濕與清潔的洗面乳，不僅可以將臉上的髒污與油脂清潔乾淨，使用完後肌膚也像是喝飽水一樣水潤透亮，價格親民，CP值又高，所以不只韓星，就連美妝達人都相當推薦！

娜璉私下愛用物：SENKA專科洗顏專科超微米潔顏乳

▲SENKA專科潔顏乳（圖／IG@senkataiwan）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓星, 彩妝, 美妝

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