泫雅愛用的櫻桃護唇膏不到200元　蓬鬆髮夾連SJ利特、少時Sunny都推薦

文／美人圈

每次看到愛豆們精緻的妝髮，都讓粉絲們好想擁有同款，不過大家往往都會覺得，愛豆們常用的都是一些價格非凡的精品，但其實有時候愛豆私下愛用的卻是跟大家一樣的親民品牌，今天小編就為大家整理韓星私下超愛用的美妝小物，讓你輕輕鬆鬆也可以Get愛豆同款「美顏」。

JENNIE私下愛用物：Hera唇釉

JENNIE對於Hera的喜愛，相信每位BLINK都知道，在JENNIE的IG上也能時常看見Hera的身影，而JENNIE有次在IG上公開出了自己在後台梳妝的模樣，也可以看見所使用的唇彩就是Hera的唇釉。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

Hera唇釉質地比較偏向唇蜜，有一點黏膩感，但是保濕力絕對超級讚，擦上時也會有冰冰涼涼的感覺，簡單一塗就能輕鬆打造出水潤豐唇，不過上唇後會因個人的先天純色而有所差異，唇色較深的粉絲們要先考慮後再入手呦！

▲Hera唇釉（圖／IG@herabeauty_official）

泫雅私下愛用物：Blistex櫻桃護唇膏

每次看到我們性感小野貓的大紅唇，都會不禁發出感嘆，就會好奇泫雅究竟是如何讓她的招牌紅唇如此亮眼。而泫雅本人也曾在IG中透露出自己私下愛用的護唇品，就是「Blistex櫻桃護唇膏」，這條護唇膏的價格也意外親民，200以內就可以入手Idol同款，真的超級心動！