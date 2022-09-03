LIFE・經典／IKEA挑戰日本3坪超小套房　機能性規劃「雙用」是重點

▲IKEA TINY HOME。（圖／翻攝IKEA日本官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近期許多超小型的出租套房，都在網路上引起熱議，居住在城市空間越來越小，很多人都會面臨這樣的議題，IKEA在去年於日本推動了一個Tiny Homes迷你公寓計劃，規劃室內僅約3坪大的套房，並以每月99元日幣邀請民眾入住，或許我們沒有入住的機會，但仍可一窺如何讓小套房更加舒適的秘訣。





其套房格局為10平方公尺，約3.02坪大，但不愧是日本，在這3坪多的樓地板空間，也在進門後旁邊，規劃了衛浴以及一個小廚房，甚至還有放洗衣機的區域，加上挑高也有夾層，可作為睡眠區域，可說是完美的活用了所有空間。

首先以組合式家具為主要構造，利用挑高的空間，把家具規劃成高度較高的置物空間，若空間沒有挑高，也建議做好做滿，以擴大更多的置物效果，而組合式家具的另一個特色，就是層板可以依個人需要進行調整，而在櫃內也規劃餐桌結合工作桌、書桌的區域，選擇可以擴大、容易移動的桌子，也能讓應用時機更廣。

而較為低矮的置物櫃，則以可移動性的櫃子為優先添購的項目，在狹小的空間裡面家具若能移動，就更有彈性去規劃當下的使用方式，而一樓的單人沙發，當然要選購可兩用的沙發床椅，來容納臨時可能來臨的住客，這種小空間任何規劃都要盡量兩用才行。

挑高空間上方的睡眠區域，也可採用矮櫃來增加收納空間，選擇照明、擴音結合在一起的設備，也能讓空間感更清爽，而近期在IKEA開賣的智慧燈具，則可以結合專屬遙控器，讓燈泡呈現出不同顏色的光源，在晚上也別有一番氣氛喔。