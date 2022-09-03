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「不要為無意義的事情內疚」　5個念頭讓你放過自己

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單身，孤獨，正妹。（圖／取自LibreStock網路）

▲質疑自己的時刻每個人都會遇到，適量的發洩不再沈溺於情緒才是因應之道。（圖／LibreStock）

編輯／借借

自卑是每個人都會面臨的情緒，然而只要學會情緒之海的泳技，烏雲之後總有陽光，生活中總會有些質疑自己的時刻，讓心理學家的忠告讓妳活得更快樂。

世界上沒有完美
「我是完美主義者！」事實上完美並不存在，因為每個人所重視的都不相同，一直一直懊惱自己打不成完美，只是一再再面對自己的失敗，卻不看看自己的成功，回頭看看妳的成就，不要一直追求無解的方程式。

孤獨(圖/翻攝自pixabay)

▲硬要追求完美是無解題。（圖／pixabay）

別說自己是失敗者
事情有正反兩面，一直定義自己是失敗者，無法積極的去解決認任何事，想想妳走過的路，獲得的經驗，面對「失敗」的人總有一天會成功，定義自己是「失敗者」的人卻只能每況愈下。

迎合他人不能讓妳受歡迎，最多只能不被討厭
職場或人生中，知道自己想要與喜好是很難得的，若要為迎合他人放棄，實在是一個極傻的做法，「迎合」與「合群」不是等號，勇於爭取妳想要的，然後讓別人來喜歡妳真正的樣子。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲無盡的迎合對方不會達到妳要的目的。（圖／PAKUTASO）

不要為無意義的事情內疚
濫情會讓人不耐，過度的內疚感也是，一件事情失敗了，其實跟妳無關，硬要攬在身上的好處，令人匪夷所思，不關妳的事不用拋下這麼多感情，好好去找些事做。

孤獨(圖/翻攝自pixabay)

▲為了無意義的事內疚只是浪費時間。（圖／pixabay）

跟別人比較是無盡輪迴
有些人比較是為了學習，若是因為虛榮感而比較，更加強自己的自卑心態，而且毫無意義，腦子每天都告訴自己「我比不上別人，很難過」，只是一種難堪，去幫助比自己更需要幫助的人，就能拋開這種想法。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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