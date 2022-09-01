風・Luxury／蝙蝠俠錶耳太搶戲　江詩丹頓古董錶2年保固收服藏家



▲江詩丹頓Ref11442 18K金天文台認證古董懷錶一抵台即獲藏家收藏。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）「Les Collectionneurs收藏家系列｣，正於台北101專賣店展出至9月20日，展售9款古董作品，當中型號11442的18K金天文台認證計時懷錶、型號10085的18K金方形錶，一抵台旋即被收藏家下訂珍藏，足見品牌重新賦予「第二生命｣的古董時計魅力，特別是每款都附有真品證書與2年保固，在藏家眼中更加分。

▲江詩丹頓Ref10085方型腕錶也在台售出。

江詩丹頓逾260年歷史中，點滴累積的製錶實力，從修復工坊裡的製錶師、職人到歷史學家，構成專業團隊撐起今日的古董製錶事業，挑選的原則以1910年到1930年的懷錶為主，腕錶則主要是1970年代之前的作品，尤其以1940年至60年代為優先考量，專家會先依流水編號與檔案紀錄進行鑑定，再評估修復程度，選用品牌保留的大量庫存古董零件或老式工法讓老錶重生。

▲江詩丹頓Ref12238蝙蝠俠錶耳是1969年之作。





▲江詩丹頓Ref12298淚珠式錶耳是產自1949年古董錶款。



一抵台旋即被收藏家納為珍藏的型號11442的18K金天文台認證計時懷錶，為1877年為顧客之作，曾獲日內瓦天文台競賽冠軍認證殊榮，錶殼則飾有認證的「Chronomètre bulletin de 1ère classe de l'Observatoire de Genève」字樣，更顯珍貴；1937年問世、型號10085的18K金方形錶，也迅速被台灣買家打包。每一個年代獨特造型錶款果然非常吸睛，同場展出1949年的18K金淚珠式錶耳古董錶、「蝙蝠俠」錶耳的1969年18K金枕形錶都是焦點。

▲江詩丹頓Ref12308 1954年超薄手上鍊腕錶。



卡地亞（Cartier）古董珠寶與時計也深受歡迎，品牌於1983年創立典藏部門，不僅維護歷史資料，也保留品牌豐富的風格與技術見證來延續經典，將古董作品分成兩大系列：卡地亞古董珍藏系列（Cartier Tradition） 以及卡地亞典藏系列（Collection Cartier），前者負責1970年之前所製作的精品之銷售與企劃，作品經卡地亞鑑定與修復重新回到市場，近日在台舉辦的頂級珠寶展，即同步展售近40件古董作品。

▲卡地亞約1913年的古董珍藏系列CHATELAINE吊墜錶，5,500,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

當中包括一件卡地亞巴黎約1913年亮相的CHATELAINE吊墜錶，以白水晶環包覆拋光鉑金錶殼，面盤點綴軌道式分鐘刻度環、黑漆羅馬數字搭配蘋果指針，而錶殼設計華美，有「LL」密鑲鋪鑽壓花，吊墜上方均密鑲美鑽，流露美好年代時期風格。