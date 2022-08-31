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敷錯等於白敷！YG彩妝師曝泥膜5大使用誤區　正確步驟一次看

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▲▼ YG彩妝師曝常見的泥膜5大使用誤區 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲彩妝師提醒泥膜用對才有效果。（圖／翻攝IG @sulwhasoo.official、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

想揮別粉刺、黑頭，擁有乾淨細緻的肌膚，不少人都愛用清潔泥膜，但泥膜用錯等於白敷！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就指出5個常見的敷泥膜誤區，更分享泥膜的正確使用和使用步驟，快來看看你是否也敷錯了？

首先，朴東民就指出5個許多人都犯過的敷泥膜誤區，尤其新手更是常犯，敷錯不僅影響效果，還可能造成肌膚負擔。

NG 1：洗完臉直接敷

NG 2：不管膚質泥膜都敷全臉

NG 3：泥膜用量太少

NG 4：敷的時間過長

NG 5：敷完沒保養

▲▼ YG彩妝師曝常見的泥膜5大使用誤區 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

除了避開上述的錯誤用法，朴東民也分享泥膜的正確用法，從用量、敷的時間到使用步驟全都詳細解說。

Step 1：打開毛孔

首先仔細卸妝清潔後，用溫熱的毛巾敷臉幫助打開毛孔。

Step 2：濕潤角質

先在臉上噴一層化妝水或保濕噴霧打底，保持臉部角質濕潤。

▲▼ YG彩妝師曝常見的泥膜5大使用誤區 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：依照膚質使用泥膜

清潔泥膜有較強的吸附力，所以要分膚質來調整泥膜的使用。油性肌可以避開眼周全臉塗抹；但乾性肌、混合肌、敏感肌，只需要敷在T字部位或者是常出油部位就好了。

▲▼ YG彩妝師曝常見的泥膜5大使用誤區 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 4：正確用量&時長

上臉打圈塗抹泥膜，清潔泥膜要敷一枚硬幣厚度才有用，厚敷泥膜也才不容易拔乾。而敷的時間，通常敷15～20分鐘，油性肌一週可敷3次，乾性機一週1～2次即可，這樣達到清潔效果的同時，也不會讓皮膚有壓力。

Stpe 5：洗掉泥膜

將手打濕後，先在鼻頭打圈按摩，幫助把黑頭揉出來，接著全臉打圈按摩，10秒後用溫水沖洗乾淨。

▲▼ YG彩妝師曝常見的泥膜5大使用誤區 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 6：敷完要保養

沖洗乾淨後，可以局部濕敷化妝水，再按照平時的保養流程進行補水護膚，鎖住水分，臉部才不會拔乾。

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關鍵字：

保養, 護膚, 泥膜, 清潔泥膜, 誤區, 錯誤, 正確, 用法, 秘訣, 步驟, 黑頭, 粉刺, 閉口, 彩妝師

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