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台灣設計師品牌再登東京時裝周　Seivson拼接風衣洋裝華麗開場

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

東京時裝周在8/29開幕，由於疫情影響，今年一共只有49個品牌登上東京時裝周的舞臺，但是在這其中有兩個來自台灣的品牌，分別是女裝的Seivson和男裝的(A)crypsis，Seivson更是首個為東京時裝周開幕的台灣品牌。他們不畏疫情，登上亞洲時裝的最高殿堂，發佈2023春夏的新作品。

▲Seivson與(A)crypsis一同登上東京時裝周的舞臺，搭起台日友好橋梁，也讓世界看見台灣。（圖／翻攝自IG@左：Seivson／右：(A)crypsis）

▲（左）Seivson與(A)crypsis一同登上東京時裝周的舞臺，搭起台日友好橋梁，也讓世界看見台灣。（圖／翻攝自IG@Seivson、@(A)crypsis）

Seivson

「We Are All From Taiwan」這是Seivson本季的主題，品牌主理人申子芹與包含自己在內，七位旅日奮鬥的台灣女性率先換上2023春夏的新作，以社群媒體作為出發點，並且以IG Reels形式的呈現，不同以往傳統時裝周的影片，讓大家看到在這個社群時代下時裝的新模樣。

七位旅日且具有代表性的女性分別是，攝影師兼KOL的Rui、飾品設計師 Tsumire、演員兼模特兒 Yobi、Youtuber RU醬、蘿莉塔模特兒Rin Rin、飾品創作兼造型師 Dacy以及設計師本人，每個人都換上了來自Seivson的設計，同時也在影片中與大家分享自己旅日奮鬥的過程。開場的造型是攝影師Rui小貓身上穿的風衣洋裝，以設計師擅長的手法，將硬挺的風衣布料與柔軟的彈性布料拼接，在下擺做出不規則的細節，胸前的巨大領片也繡有品牌LOGO。

將秀場融入日常一直以來都是Seivson在設計中非常重視的一部分，即使是秀上款也能在各種場合穿，讓時尚不再遙不可及或只能束之高閣。這次在設計上維持一貫的實用主義，同時保有設計師的小巧思與獨特設計，讓每個人都能找到一套屬於自己的理想造型。

(A)crypsis

另一個台灣設計品牌(A)crypsis則是將品牌名稱中的Crypsis意指「保護色」作為本次的靈感發想，推出了2023早春的花螳螂Idolomantis diabolica系列，像花螳螂一樣，美麗而充滿攻擊性。以顏色接近的刺繡與印刷，為我們常見的日常款式增添新意。

保有一貫精巧而不高調的設計，在日常中穿上身也不會讓人覺得突兀，在細節上的堅持則讓人嘆為觀止，以擬態為概念，將印花、刺繡隱藏在新品當中，讓每件設計都像隱匿在都市叢林的掠食者，不動聲息的等待上勾的獵物，一但發現其獨道的地方，便會被深深迷住無法自拔。

本次更是與GOOPiMADE聯名推出一系列異材質拼接的上衣和帽子，在細節上更是用盡全力，看似平平無奇，但仔細品味時就能感受到設計師對於每一處設計用心，讓這些單品每個人穿上都能毫不費力獲得好品味。

在上衣中融和開衩、圓弧、前短後長等多種元素，並在下擺拼接了襯衫材質，同時後背上的印花更是將兩個品牌的LOGO合而為一，這些精心設計的「不經意」讓整件上衣更加讓人耐人尋味。

這些品牌靠著自己的實力走出國際，更為台日兩國以服裝設計搭起友誼的橋樑，讓人們看到台灣有這些優秀的設計，也讓世界認識台灣。

關鍵字：

東京時裝周, Seivson, (A)crypsis, GOOPiMADE, 台灣設計師

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